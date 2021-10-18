Tamara Ecclestone o mesajları yazanı ifşa etti: Korkunç, küçük, çirkin şey'

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ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMARI OLAY OLDU

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bernie Ecclestone'un kızı Tamara ile eşi Jay Ruthland, bundan bir yıl önce ikinci kızları Serena'ya kavuştu. Yedi yaşında Sophia adında bir kızı daha olan Tamara Ecclestone, çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 37 yaşındaki Ecclestone, geçen cumartesi günü de kızları ile çekilen bir dizi pozuna aynı şekilde Instagram sayfasında yer verdi. İşte ne olduysa o paylaşımdan sonra oldu.

TAKİPÇİSİYLE DİREKT MESAJLARDA TARTIŞTI

Ecclestone'un Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımlara bir takipçisi eleştirinin dozunu aşan mesajlar göndermeye başladı. Tamara Ecclestone, Cadılar Bayramı süslemesi yapan büyük kızı Sophia'nın görüntülerini "Her iki anlamda da şanslıyım. Hayat güzel" mesajıyla paylaştı. Söz konusu takipçisi buna "Çok fazla zaman ve para" diye yanıt verdi.

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SONRA DA MESAJLARI İFŞA ETTİ

Aynı takipçisi Ecclestone'ın, küçük kızı Serena'nın bir oyuncak arabadaki görüntüsüne de "Korkunç, çirkin, küçük şey" yorumunu yaptı. Bunun üzerine kendini tutamayan Tamara Ecclestone da "Kendin ve var oluşun hakkında kötü hissediyor olmalısın. Sana bazı faydalı ipuçları vereyim, bu yaptığın. sana kendini daha iyi hissettirmeyecektir" diye yanıt verdi.

'BU KADAR NEFRETİ TAŞIMAK AĞIR BİR YÜK OLMALI'

Ecclestone'un Catherine adlı takipçisi onun paylaşımlarına eleştiri dozu yüksek mesajlar yazmayı sürdürdü. Sophia'nın Cadılar Bayramı görüntülerine "Hangi dünyada Cadılar Bayramı? Sadece normal bir gün olması sana yetersiz mi hissettiriyor?" diye yazdı. Ecclestona da buna "Catherine, kendin hakkında hissettiklerin için üzgünüm. Bu kadar nefreti taşımak çok ağır bir yük olmalı" diye yazarak "eğer annesi onunla daha fazla ilgilenseydi daha iyi bir insan olabileceğini" belirtti.

TAKİPÇİSİ MESAJ YAĞDIRDI

Söz konusu takipçisi Ecclestone'un kızı Sophia'yı uyurken gösteren bir fotoğrafına da "Takıntın tuhaf bir hale geliyor. Daha büyüdüğünde de bunu yapacak mısın?" diye sordu. Tamara Ecclestone, bütün bu mesajlaşmaları, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünden ifşa etti.

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BİRÇOK TAKİPÇİSİ DESTEK VERDİ

Ecclestone, daha sonra yine kızlarıyla çekilen pozlarını paylaşmaya devam etti. Takipçileri bu paylaşımlara onu destekleyen yorumlar yazdı. Bir takipçisi "Bütün çocuklar, Tamara'nın kızlarını sevdiği gibi sevilmeyi hak eder. Onun aldığı mesajlar beni iğrendirdi. Bir bebeğe "çirkin" demek! Beni daha fazla konuşturmayın" diye yazdı.

'PARAM OLSAYDI BEN DE ÇOCUKLARIMA DÜNYALARI VERİRDİM'

Bir başka takipçisi de Ecclestone'a "Sen harika bir annesin Tamara. Eğer para sorun olmasaydı ben de çocuklarıma bütün dünyaya verirdim. Hayatının keyfini çıkar" mesajıyla destek verdi. Ecclestone'un bir diğer takipçisi "Seni ve aileni seviyorum. Özellikle de güzel meleklerini. Onlar çok tatlı ve senin paylaşımların beni mutlu edip gülümsetiyor. Aldığın mesajlar için üzgünüm" yazdı.

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'YARGILAMAK YA DA YARGILANMAK İÇİN BURADA DEĞİLİZ'

Eclesstone'un bir takipçisi de "Paylaştığın fotoğrafları seviyorum. İnsanlar burada yargılamak ya da yargılanmak için bulunmadığımızı unutmamalı" yazarak görüşünü belirtti.

'FAZLA SÜTÜMÜ ATMAK İSTEMİYORUM'

Tamara Ecclestone, bu yılın başında kızı Serena'nın beslenmesinden artan sütü bağışlamak istediğini sosyal medyadan duyuyarak gündeme gelmişti. Geçen yılın bir bölümünü ve bu yılın da yarısını İsviçre'de geçiren Ecclestone, bu duyuruyu yaptığında İsviçre'deydi. İngiltere'de yaşayan Eccestone bunu kendi ülkesinde yaptığını fakat İsviçre'de işlerin nasıl yürüdüğünü bilmediğini açıklamıştı.

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KAMPANYALARDA GÖREV ALIYOR

Ecclestone "Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum." diye yazdı. Tamara Ecclestone kendisine bu konuda öneri verecek kişilere minnettar kalacağını da anlattı. İngiltere'de sürdürülen bu uygulamaya göre bir insanın kendi sütünü başka bebeklere bağışlaması, onun verebileceği en değerli hediye olarak nitelendiriliyor. Ülkede bu uygulama United Kingdom Association For Milk Banking aracılığıyla yapılıyor. Süt bağışlama uygulaması, çeşitli sebeplerle anne sütü bulamayan erken doğmuş ya da hasta bebeklerin hayatlarını kurtarmayı amaçlıyor. Tamara Ecclestone da bebeklerin anne sütüyle beslenmesi konusunda yürütülen kampanyaların sözcüsü olarak görev yapıyor.

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TAMARA ECCLESTONE'UN ANNESİ SLAVICA HIRVAT ASILLI ESKİ BİR MODEL

Tamara Ecclestone, Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un eski eşi Slavica Ecclestone ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı. Petra adında bir öz kardeşi ile Deborah ve Ace adında iki de üvey kardeşi bulunuyor.

BABASININ ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Tamara Ecclestone'ın babası Bernie, üçüncü evliliğini 2012'de Fabiana Flosi ile yaptı. 89 yaşında da bir kez daha baba olma mutluluğunu yaşadı.