Tamar Oner kimdir?
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Tamar Oner, Can Tanrıyar ile nişanlanacağı haberleriyle gündeme geldi. 'Tanıştığımızdan 26 gün sonra evlenme teklif etti. Zaten ilk tanıştığımız gün birbirimize aşık olmuştuk.' açıklamasında bulunan Tamar Oner'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Tamar Oner kimdir?
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner’in büyük kızı olan Tamar Oner, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta okulu dondurma kararı aldı. Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.
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