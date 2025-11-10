Tam yÄ±ldÄ±z olmuÅŸtu kendini sokakta buldu... GÃ¶zÃ¼nde canlandÄ± koskoca mazi... Ã‡Ã¶pten bulduÄŸu rujla sÃ¼slendi

Haberin DevamÄ±

BaÅŸÄ±nÄ± sokacak bir evi bile olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in karavan parklarÄ±nda yaÅŸayanlar, parasÄ±zlÄ±ktan aÃ§ uyuyanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda birer yÄ±ldÄ±z olduktan sonra hayatlarÄ± tamamen deÄŸiÅŸir.

Ã–yle herkesin eriÅŸemeyeceÄŸi lÃ¼ks hayatlar sÃ¼rmeye baÅŸlarlar. Elbette baÅŸladÄ±klarÄ± noktayÄ± hiÃ§ unutmazlar ama sahip olduklarÄ±nÄ±n da keyfini Ã§Ä±karÄ±rlar.

Bir de bunun tam tersi hikayeler var... Neyse ki Ã§oÄŸunlukta deÄŸil ama gerÃ§ekten etkileyici gerÃ§ek hayat Ã¶ykÃ¼leri bunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarda olay Ã¶rgÃ¼sÃ¼ tam tersine iÅŸler... Tam gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken hayat onun iÃ§in bambaÅŸka planlar hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r ve bir anda kendini baÅŸladÄ±ÄŸÄ± noktanÄ±n da gerisinde bulur insan.

ONUN YAÅžADIÄžI Ã‡OK KESKÄ°N BÄ°R DÃœÅžÃœÅž Ã–YKÃœSÃœ

Ä°ÅŸte meraklÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ok yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Loni Willison'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de bunlardan biri... Bir fitnes modeli ve oyuncu olarak Ã¼n kazandÄ± Willison.

Sonra dÃ¶nemin yÃ¼kselen oyuncularÄ±ndan biri olan Baywatch dizisi sayesinde yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Jeremy Jackson ile evlendi. Ä°kisi birlikte gittikleri her yere neÅŸe ve pÄ±rÄ±ltÄ± saÃ§Ä±yorlardÄ±.

Ama sonra her ikisi de olup biteni farklÄ± anlatsalar da evlilikleri de hayatlarÄ± da yÄ±kÄ±ldÄ±. Ä°kisinin de pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan yÄ±ldÄ±zlarÄ± bir anda sÃ¶ndÃ¼ gitti.

BELKÄ° DE KENDÄ°NE Ä°YÄ° BAKTIÄžI ESKÄ° GÃœNLERÄ° HATIRLADI

Yine de Jeremy Jackson daha normal bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken Loni Willison sokaklarda yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. KÄ±yafetlerini hatta kimi zaman yiyeceklerini bile Ã§Ã¶pten toplar hale geldi.

O upuzun sarÄ± saÃ§larÄ±nÄ± kesti, pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlayan ve belli ki iyi gÃ¼nlerinde estetik mÃ¼dahale gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olan diÅŸlerinden bazÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Cildinin pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ uÃ§up gitti.

Tam da usul usul milyon dolarlÄ±k bir servete ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde her ÅŸeyini kaybetti. Ya da bazen peÅŸinde dolanan gazetecilere anlattÄ±ÄŸÄ± gibi kendisi bÄ±raktÄ±...

Belki de bÄ±rakmak zorunda hissetti, Ã§Ã¼nkÃ¼ ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaybetmiÅŸti.

Ã‡Ã–PLÃœKTEN GÄ°YÄ°NÄ°RDÄ°... BU KEZ Ã‡Ã–PLÃœKTEN BULDUÄžU RUJLA SÃœSLENDÄ°

HayatÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r sokakta sÃ¼rdÃ¼ren Loni Willison, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu yine sokaklarÄ±nÄ± kendine mesken edindiÄŸi BatÄ± Hollywood'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu kez dikkat Ã§ekmesinin nedeni bambaÅŸkaydÄ±.

Ãœzerinde Ã§Ã¶p konteynerinden topladÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetleri vardÄ± yine her zamanki gibi. BaÅŸÄ±nda da ÅŸapkasÄ±.

Ama yÃ¼zÃ¼nde alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir deÄŸiÅŸiklik vardÄ±: Sokaklarda yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana belki de ilk kez makyaj yapmÄ±ÅŸtÄ±. Daha doÄŸrusu yine Ã§Ã¶pten bulduÄŸu parlak kÄ±rmÄ±zÄ± renkte bir ruju dudaklarÄ±na sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kim bilir belki de o ruju bulduÄŸunda parlamaya baÅŸlayan bir yÄ±ldÄ±z olduÄŸu dÃ¶nemleri hatÄ±rlayÄ±p hayatÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k de olsa bir deÄŸiÅŸiklik yapmak istemiÅŸti.

Elbette onun her gÃ¼nlÃ¼k halini bile kaÃ§Ä±rmayan ve tÄ±pkÄ± bir Ã¼nlÃ¼ gibi takip eden basÄ±n mensuplarÄ± da bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ kaÃ§Ä±rmadÄ± ve hemen deklanÅŸÃ¶re basÄ±p Loni Willison'Ä± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

KAZANMAYA BAÅžLADIÄžI PARA DA UÃ‡TU GÄ°TTÄ°

Belki de zaman zaman ipuÃ§larÄ±nÄ± verdiÄŸi gibi bu yaÅŸadÄ±klarÄ± kendi tercihi olabilir bir noktaya kadar. Ä°yi gitmeyen bir evlilik, penÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar, bozulan ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak bir Ã§atÄ± altÄ±nda kendini kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissetme gibi nedenlerle sokaklarda yaÅŸamaya baÅŸladÄ± Willison.

Ama en Ã¶nemli neden kÄ±sacÄ±k zamanda kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± daha da kÄ±sa bir zamanda kaybetmesi.

Bir dÃ¶nem rol aldÄ±ÄŸÄ± Sahil GÃ¼venlik dizisiyle tanÄ±nan Jeremy Jackson ile evliliÄŸi Willison'Ä±n hayatÄ±nÄ± temelinden sarsan bir neden oldu. Ondan fiziksel ve ruhsal ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. Sonra dÃ¼nyadan ve insanlardan umudunu kesti.

Durumu Ã¶yle bir hale geldi ki insanlardan gelen yardÄ±m tekliflerini bile geri Ã§eviriyor. BaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir Ã§atÄ±sÄ± olsun istemiyor.

GENÃ‡ YAÅžTA YAPTIÄžI EVLÄ°LÄ°K HAYATININ KABUSU OLDU

Willison'Ä±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ 1983 yÄ±lÄ±nda California, Hemet'te baÅŸladÄ±. Elbette bir anne ve babasÄ± vardÄ±. Ama onlarÄ±n ÅŸu an nerede olduklarÄ±nÄ±, hayatta olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±, kardeÅŸleri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisinden baÅŸka kimse bilmiyor.

Belli ki eÄŸer aile Ã¼yelerinden hayatta kalan birileri varsa bile Willison'Ä±n onlarla herhangi bir ilgisi kalmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Jeremy Jackson'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi olarak tanÄ±yor ama Loni Willson'Ä±n kÄ±sa bir oyunculuk geÃ§miÅŸi de var.

2005 yÄ±lÄ±nda bir korku dizisi olan Expose'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Orada eski eÅŸi Jeremy Jackson da rol alÄ±yordu. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra hem bir fintes modeli olarak yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± yÃ¼kseltiyor hem de bir estetik kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

2012 yÄ±lÄ±nda Jeremy Jackson'la birbirlerine aÅŸÄ±k olup evlendiler. GÃ¼len yÃ¼zlerine bakÄ±lÄ±rsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'Ä± bugÃ¼ne getiren yolun taÅŸlarÄ± da o dÃ¶nemde dÃ¶ÅŸenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bile. Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden Ã¶nce ve evlendiÄŸi sÄ±ralarda birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ dergiye kapak pozlarÄ± da veriyordu.

Willison ve Jackson'Ä±n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu gibi gÃ¶rÃ¼nen evliliÄŸi pek de Ã¶yle deÄŸildi sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

ESKÄ° EÅžÄ° KABURGASINI KIRDI

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda onunla mutluluk tablosu sergileyen eski eÅŸi evlerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ÅŸiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yÄ±lÄ±nda da sona erdi. BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Loni Willison, biten evliliÄŸi ve eski eÅŸi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Eski eÅŸi o sÄ±rada bir yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve oradaki kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan birine ÅŸiddet gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca diskalifiye edildi.

O sÄ±rada Loni Willison, sÃ¶z konusu kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± Jeremy Jackson aleyhine yasal iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± iÃ§in teÅŸvik etti. Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "KeÅŸke vaktinde bana ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nda ben de bunu yapsaydÄ±m:"

Loni Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evlilikleri sÄ±rasÄ±nda bir keresinde Jackson kendisini boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bira ÅŸiÅŸeleriyle TV ekranÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Elinde bunlarÄ± kanÄ±tlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olduÄŸunu da sÃ¶yledi Willison. Zaten onun bu iddiasÄ±nÄ± Los Angeles polis kayÄ±tlarÄ± da doÄŸruladÄ±.

Â Willison'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o itiÅŸme sÄ±rasÄ±nda iki tane kaburgasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, boynu incindi, vÃ¼cudunda ve yÃ¼zÃ¼nde bereler meydana geldi. Ama Willison dava aÃ§madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olay kapandÄ±. Jackson bÃ¼tÃ¼n bu yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ceza almadÄ±.

RUH SAÄžLIÄžI BOZULDU, Ä°ÅžÄ°NÄ° KAYBETTÄ° VE EVSÄ°Z KALDI

AslÄ±nda onu o noktaya getiren, kocasÄ±ndan boÅŸanmasÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ± sadece. 2016 yÄ±lÄ±na kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Bir ara emlakÃ§Ä±lÄ±k da yaptÄ±. Fakat usul usul ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamÄ±yla onu esir aldÄ±. Ãœstelik kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar da bir yandan. Sonunda da 2016 ylÄ±Ä±nda tamamen Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ geldi.

Peki ya kimse Loni Willison'a yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor mu? Elbette bunun iÃ§in uÄŸraÅŸanlar var. Ama o her seferinde bÃ¼tÃ¼n bu yardÄ±m Ã¶nerilerini geri Ã§eviriyor. SÃ¶yledikleri iÅŸe ÅŸÃ¶yle: "Ben kendi baÅŸÄ±ma yaÅŸayabiliyorum. Ä°htiyacÄ±m olan her ÅŸey burada (Market arabasÄ±nda) "

Loni Willison,yiyecek iÃ§ecek konusunu nasÄ±l Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle ifade etti bir keresinde: "Orada burada param var. MaÄŸazalarÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki Ã§Ã¶p kutularÄ±nda da yiyecek var. Oralarda her ÅŸeyi bulabilirsiniz."

Sonra da duyanÄ±n iÃ§ini sÄ±zlatan ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ konuÅŸmasÄ±nÄ± "Ben kimsenin umurunda deÄŸilim. OnlarÄ± gÃ¶rmek istemiyorum, onlar da beni gÃ¶rmek istemiyorlar. "