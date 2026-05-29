Tam kendine göre bir gelin bulmuş! Dirseğine kadar altın bilezikleri dizdi, herkese mesajını verdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 08:54

Gelinler ile kaynanaları arasındaki gerilim, insanlık tarihi kadar eski... Bazen ünlü ailelerde bu tür durumlar yaşandığında bu durumdan -ailenin şöhret seviyesine göre- bütün bir ülkeden bütün bir dünyaya kadar uzanan geniş bir yelpazede milyonların haberi olur.

Ama Ürdün Kraliçesi Rania ile büyük oğlu Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa bunun tam tersi bir örnek sergiliyorlar.

Belli ki kendisi de o sırada veliaht prens olan Abdullah ile evlenerek "mavi kanlılar" arasına katılan yani sıradan bir aileden gelip kraliçe olan Rania, oğlunun evliliğinden çok memnun.

GELİN İLE KAYNANANIN ORTAK GURURU
Çünkü ilk göz ağrısı Hüseyin ile Suudi Arabistanlı Rajwa'nın nişanını sosyal medya sayfasından büyük bir coşkuyla ilan etti. Hatta ona "üçüncü kızım" bile dedi.

Rania ile gelini Rajwa'nın bu 'can ciger' gelin kaynana tablosu nişanda başladı, düğünden üç yıl sonra da aynı şekilde devam ediyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz gün Ürdün'ün 80'inci Bağımsızlık Yıl Dönümü kutlamalarında sergilendi.

Ürdün kraliyet çifti Rania ile Abdullah, kutlama törenine büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin ve karısı Prenses Rajwa, küçük oğulları Prens Hashem ve küçük kızları Prenses Salma ile birlikte katıldı.

Törende çiftin büyük kızı Prenses İman ile kocası Jameel Thermiotis'in bulunmaması da dikkat çekti.

İKİ KOLUNA ALTIN BİLEZİKLERİ DİZDİ
Elbette bu küçük bir ayrıntıydı. Çünkü bütün gözler o gün de Kraliçe Rania ile gelini Prenses Rajwa'nın üzerindeydi.

Aileye gelin gittikten sonra bu kutlamalara ilk kez katılan Rajwa, bu kez dünyanın en şık giyinen kadınlarından biri olarak bilinen kaynanası Rania'yı geride bıraktı desek yeridir.

Ya da belki Rania, gelininin daha fazla ön plana çıkmasını istedi.

Hüseyin ile evliliğinden 1 buçuk yaşında İman adında bir kız çocuk annesi olan Rajwa o gün için turkuvaz rengi bir elbise giydi.

Ürdünlü tasarımcı Reema Dahbour'un imzasını taşıyan elbisenin üst kısmından başlayıp sol yanına doğru uzanan şal benzeri ayrıntı dikkat çekti.

Saçlarını açık bırakan Rajwa'nın görünümdeki asıl çarpıcı detay ise iki bileğine taktığı altın bileziklerdi.

'SENİN KILICIN HİÇ YENİLMEDİ'
Ama bunlar öyle sıradan bilezikler değildi. Çünkü ikisinin de üzerinde günün anlam ve önemine dikkat çeken sözcükler yazılıydı.

Rajwa'nın altın bileziklerinde "Kılıçlar titredi ama seninki asla yenilmedi" cümlesi yer alıyordu.

Bu satırlar, Jordan Land of Determination (Ürdün, Adanmışlıklar Ülkesi) adlı şiirden. Efsane şarkıcı Fairuz'un seslendirdiği bu şarkı, Ürdün'ün en popüler ve sevilen kahramanlık şarkılarından biri.

Suudi Arabistanlı gelin Rajwa, bu tercihiyle bir kez daha Ürdün halkının beğenisini kazandı.

ŞIK AMA GELİNİNDEN BİRAZ DAHA SOLUK GİYİNDİ
Kraliçe Rania ise bu özel gün için gelini gibi açık renk giyindi.

Toz mavisi renkte elbisesinin üzerindeki işlemeler ise ülkenin geleneksel motiflerini yansıtıyordu.

Hepsi bir yana Rania ile gelini Rajwa'nın gelin kaynana değil de abla ile kardeş gibi görünmesi de dikkatlerden kaçmadı. 55 yaşındaki dört çocuk iki torun sahibi Rania'nın 32 yaşındaki Rajwa ile "aşık atar" görüntüsü de güne damgasını vuran ayrıntılardan biri oldu.

Kraliçe Rania; tören öncesinde de büyük torun İman ve küçük torun Amina ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. Rajwa ile Hüseyin'in kızı İman, 2024 yılının ağustos ayında dünyaya geldi. Kızı İman ile damadı Jameel'in ilk bebeği Amina ise geçen yıl şubatta dünyaya gözlerini açtı.

