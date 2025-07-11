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Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Natasha Archer
Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 08:20

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, artık herkesin bildiği gibi geçen yılı kanser tedavisiyle geçirdi... Zorlu bir yolculuğun ardından tekrar sağlığına kavuşmaya da başladı Kate...

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Her ne kadar kendisi de bu sürecin her zaman istikrarlı bir seyir izlemediğini söylese de yine işlerinin başına döndü. Hayatı normal akışına "neredeyse "döndü.

Bütün bunlar olup biterken Galler Prensesi Kate Middleton hiç de azımsanamayacak bir darbe yedi.. 15 yıldır birlikte çalıştığı en sevdiği ve güvendiği personelini kaybetti.

Hem Kate'in  hem de Prens William'ın sırtını yasladığı Natasha Archer kendi işini kurmak üzere görevinden ayrıldı. Bu da özellikle Kate'i sanki kolu kanadı kırılmış gibi bir halde bıraktı.

Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

EN GÜVENDİKLERİ ELEMANI KAYBETTİLER
İlk bakışta Kate gibi ciddi bir sağlık sorunu yaşayan birinin neden bir çalışanı ayrıldı diye kolunun kanadının kırılmış hissedeceği merak dilebilir.

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Ama Kate gibi sürekli kamuoyunun ilgisini üzerine çeken, gittiği her yere uygun bir giyim kuşam sergilemeyi gereken  biri için Archer, tecrübesi ve titizliğiyle gerçekten de yeri kolay dolmayacak bir çalışandı.

Önceleri Kate ile William'ın özel asistanı olan Natasha Archer, sonradan daha Cambridge Düşesi olduğu dönemde gayri resmi stilisti haline geldi.

Herkes Kate'in kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giyim tarzının nasıl değiştiğini biliyor artık.

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Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

KATE'İN ELİ KOLU OLDU
İşte Natasha Archer da işin bu kısmından sorumluydu.

Daha da açıkçası Kate'in,  sıradan bir genç kadından modern zamanlar prensesine dönüşmesinde onun katkısı vardı.

Aynı zamanda Kate'in kişisel sekreteri de olan Natasha Archner,  2010 yılından yani daha nişanlı oldukları dönemden itibaren Galler çifti için çalışıyordu. Bu süre içinde de kelimenin tam anlamıyla Kate'in eli kolu oldu.

Kate Middleton, Wiliam ile evlenmeden önce 20'li yaşlarında sıradan bir kadın gibi giyiniyordu. Fakat nişanın ardından tarzı da usul usul değişmeye başladı. Sonuna da bugünkü haline geldi.

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43 yaşındaki üç çocuk annesi bir prenses, geleceğin  kraliçesi gibi giyinip kuşanmaya başladı.

Bütün bunlarda da elbette Natasha Archer sayesinde oldu.

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Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

BEYAZ PUANLI MAVİ ELBİSE SAYESİNDE ONUN DA GÖREVİ DEĞİŞTİ
Kendisine yakın kişilerin kısaca Tash diye çağırdığı Natasha Archer'ın Kate'in gayriresmi stilistine dönüşmesi de Prens George'un doğumu sırasında oldu.

Natasha, Kate ile William'ın oğullarıyla hastane çıkışı kameralara poz vereceği gün ona mavi üzerine beyaz puanlı bir elbiseyle çıkageldi.

Kate'in o elbisesi hem kayınvalidesi Diana'nın oğlu William'ı doğurduktan sonra kamera karşısına çıktığı günü hatırlattı hem de Natasha, Kate'in stil danışmanı haline geldi.

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Üstelik bu konuda Kraliçe 2. Elizabeth'in katkısı da var. Çünkü Archer'ın, gelininin giyim kuşamıyla ilgilenmesini istedi.

Onun sonrasında da Kate, giyim kuşamıyla daha fazla dikkat çekmeye başladı.

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Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

 
GİYİM KUŞAM KONUSUNDA CESARETLENDİRDİ
Kate'in Ekim 2014'teki Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde giydiği, L.K. Bennett'ten pembe 'Agata' sandaletlerle kombinlediği buz mavisi elbisesi Natasha'nın fikriydi. Kate o gün bu mavi kıyafetiyle beğeni topladı.

Ayrıca Kate'in Action on Addiction galasında giydiği, ten rengi astarlı, şeffaf siyah elbise de Archer'ın fikri. Birlikte çalıştıkları süreçte Kate ile Natasha birbirleriyle iyi dost oldular. 

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Aslında Archer, İngiliz kraliyet ailesinin iyi tanıdığı ve çalışmalarını beğendiği bir isim oldu hep. Kate ve William ile çalışmadan önce Gloucester Dükü ve Düşesi'nin asistanlığını yapıyordu.

Natasha Archer, Getty ajansının kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Archer, Kate ve William ile çalışmayı kendi danışmanlık şirketini kurmak için bıraktı.

Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

Natasha Archer, Kate'in 'komşu kızı' gibi değil gerçek bir prensese gibi görünmesini sağladı.

Tam normale dönüyordu ki bu kayıp ona büyük darbe vurdu... Sanki kolu kanadı kırıldı

Kate ve William, en güvendikleri çalışanlarından biri olan Natasha Archer'ı kaybetti. Ama çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo yanlarında kaldı.

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#Kate Middleton#Prens William#Natasha Archer

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