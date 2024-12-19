Tam işler yolunda gidiyordu derken... Yine bir gizem, yine bir saklanma

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Bu olaylar zinciri de ocak ayının ikinci yarısında başladı. Yani daha 2024'ün ilk ayında.

Kate'in karın bölgesinden ciddi bir ameliyat geçirdiği ve nisan ayına kadar görevlerine dönmeyeceği açıklandı önce. İşin ilginci ameliyat hakkında ayrıntılı bilgi de verilmedi...

Durum böyle olunca komplo teorileri aldı başını gitti. Hatta olalar öyle bir hale geldi ki Kate'in kocası Prens William'dan şiddet gördüğü, aldatıldığı için evini terk ettiği hatta öldüğü bile söylendi.

YILIN YARISINI GİZEM PERDESİNİN ALTINDA GEÇİRDİ

Mart ayında belli ki İngiliz kraliyet ailesi de bütün bu söylentilerle yeteri kadar başa çıkamadığını hissetti ve yayınlanan bir videoda Kate, kanser tedavisi göreceğini açıkladı.

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Artık işler öylesine çığırından çıkmıştı ki buna inanmayanlar da çıktı. Kate'in görüntülerinin yapay zekayla üretildiği bile söylendi.

Uzun sözün kısası... Kate Middleton, 2024 yılının en gizemli insanı olarak adını tarihe yazdırdı. Sonradan yavaş yavaş görevlerine dönse de hakkında konuşulanlar unutulacak gibi değil.

Tedavisi tamamlanan ama görevlerine eskisi gibi tam olarak dönmeyen Kate Middleton, yine bambaşka bir gizem perdesinin ardında son bir haftadır...

Bunun nedenine gelirsek..

YİNE SÖYLENTİLER ALEVLENDİ

Bilindiği gibi ve adet olduğu üzere ünlü kişiler dünyanın çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanan Noel için aile pozlarıyla hazırlanan bir kart yayınlar.

Söz konusu kişiler İngiliz kraliyet ailesi üyeleri olunca bu kartlar da hem gerekli yerlere gönderilir hem de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılır...

Şimdiye kadar Kral Charles ile Kraliçe Camilla ve ailenin geri kalan üyeleri söz konusu kutlama pozlarını paylaştı.

Hatta okyanusun öteki yakasındaki Prens Harry ve Meghan Markle bile çok konuşulan Noel kartlarını kurdukları vakfın internet sitesi aracılığıyla gözler önüne serdi.

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KATE İLE WILLIAM'DAN SES SEDA YOK

Geriye en çok merak edilen Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in yani Kate Middleton'ın çok merak edilen aile pozu kaldı.

Ama ondan da ses seda yok. Galler ailesini bir arada ve son halleriyle görmek isteyen milyonlarca kişi günlerdir nefesini tuttu ve söz konusu paylaşımı bekliyor. Ama Kate ile William'dan ses yok, seda yok.

İşte bu durum da yine söylentilere yol açtı. Moda deyimle sosyal medya bu konuyla çalkalanıyor. Bir söylentiye göre 2024'ü sarsıntılı bir şekilde geçiren Kate ile William bu yıl kutlama pozu yayınlamayacak.

İyimser olanlara göre de çift, daha önce de 20 Aralık'ta bile kutlama kartlarını paylaşmıştı. Yani bu yıl için de henüz umudu kesmek için erken.

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2019'DA AİLE POZU SOSYAL MEDYAYA SIZMIŞTI

Hatta Kate ile William'ın aile pozu ile ilgili olarak 2019 yılında bir gelişme yaşanmıştı. O yıl Kate ile William, 18 Aralık'a kadar kamuya açık bir kutlama kartı yayınlamadı.

Ancak sonra bir aile pozu sosyal medyaya sızdı. O yıl Kate ile William için yine epey zorlu geçmişti.

William'ın, aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile karısını aldattığı söylentilerinin yayıldığı ilk dönemdi.

Bu yıl ise Galler çiftinden henüz ses seda çıkmadı. Hayranları da bir umut Kate, William ile çocukları George, Charlotte ve Louis'nin yer aldığı yeni aile pozunu bekliyor.

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İsterseniz geçmişin sayfalarını bir karıştırıp daha Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi oldukları dönemden bu yana paylaştıkları o pozlarına bir bakalım...

Kate Middleton ile Prens William, çocuklu ilk Noel kartını 2012 yılında paylaştı. O pozu da kendileri için çok özel bir günden ilk bebekleri ve geleceğin kralı George'un vaftiz töreninde çekilenler arasından seçtiler.

Bir yıl sonraki Noel kartında ise yine kucaklarında George vardı. Küçük George o sırada iki yaşına girmişti.

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2015 yılındaki pozda ise bu kez yanlarında ikinci çocukları Charlotte da vardı. O poz döneminde çok tartışıldı. Kate'in William'ı gölgede bıraktığı ileri sürüldü.

2017 yılında paylaşılan pozda ise çocuklar iyice büyümüştü.

2018 pozunda aile biraz daha genişlemişti. Bu kez kucakta minik Louis de vardı.

2019 yılında hala Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate ile William'ın bu pozu sosyal medyaya sızınca ortaya çıktı.

2020 Noel pozu ise tam bir kış mevsimi atmosferinde çekildi.

2021 yılındaki Noel pozunda Galler çifti, o yıl gittikleri Ürdün tatilinde çekilen pozlarını tercih etti.

2022 yılının Noel kartında bütün aile el eleydi. Bu aynı zamanda onların Galler Prensesi ve Galler Prensi olarak verdiği ilk poz oldu.

Kate ile William geçen yıl siyah beyaz bir aile pozunu tercih etti.