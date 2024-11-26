Tam da geçen yılki kutlamalarda ortadan kaybolmuştu… Ömrünün en zor senesi sonunda bitiyor…

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Kimi çoktan öldü ama saklıyorlar dedi, kimleri kocasının onu dövdüğünü iddia etti. Estetik operasyon geçirdiği ve bu yüzden insan içine çıkamadığı bile söylendi.

EN SON BEYAZLARA BÜRÜNDÜĞÜ O AKŞAM GÖRÜLMÜŞTÜ

Mart ayında ortaya çıkıp yaşadığı korkunç süreci anlatmadan önce en son Aralık 2023’te, aile üyeleriyle birlikte katıldığı Noel ayininde görüntülenmişti.

Beyazlara bürünen Kate, kocası William ve çocuklarıyla birlikte Sandringham’daki kilisede her yıl düzenlenen ve kraliyet üyelerinin katıldığı bu özel gecede kısa bir süre sonra yaşayacaklarından habersiz gülümsüyordu.

2024 HAYATININ EN KÖTÜ YILI OLDU

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Belki de ömrünün en zor senesini yaşayan güzel prenses 2024’e veda etmeye hazırlanıyor. Prens William ve Kate Middleton'ın çetin kanser savaşından sonraki ilk Noel planları ortaya çıktı.

Kate Middleton geçen sene ailesiyle birlikte katıldığı Noel kutlamalarından sonra bir daha toplum önüne çıkmamış, ocak ayında bir ameliyat geçirdiği açıklandıktan sonra da aylarca ortadan kaybolmuştu

Kraliyet ailesi Noel'i onlarca yıldır Sandringham Malikanesinde kutluyor ve bu yıl da bir istisna yaşanmayacak.

New York Post’un haberine göre Prens William ve Kate Middleton'ın yaklaşan tatil için Kraliçe Elizabeth’in İngiltere'nin Norfolk kentindeki malikanesinde ailelerine katılacaklarını doğruladı.

NOEL'İ KOCASI VE ÇOCUKLARIYLA KUTLAYACAK

Kalabalık aile kendi aralarındaki özel kutlama yemeğinin ardından birbirlerine hediyelerini verdikten sonra Aziz Mary Magdalene Kilisesi'ndeki Noel Günü kilise ayinlerine de katılacaklar.

Kral Charles’ın eski özel kahyası Grant Harrold, Galler Prensi ve Prensesi'nin böylesine zor bir yılın ardından çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’le vakit geçirmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.

Mart ayında kansere yakalandığını açıklayarak tüm dünyayı şoke eden Kate Middleton zorlu bir tedavi sürecinin ardından eylül ayında sağlığına kavuştu

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HASTALIĞIN BELİRTİLERİNİ GEÇEN YILKİ KUTLAMALARDA FARK ETMİŞ

Harrold, 42 yaşındaki Middleton'ın ilk olarak geçen yıl bu zamanlarda, kasım ayının sonlarında, garip belirtiler fark ettiğini belirtti. Ocak ayı ortasında karın ameliyatı geçirmiş ve daha sonra kendisine kanser teşhisi konmuştu.

Grant Harrold, Kate Middleton’ın verdiği bu son görüntüler için “Geçen Noel muhtemelen bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındaydı, bu yüzden oldukça zor bir Noel olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Middleton kemoterapi tedavisini eylül ayında tamamladı ve o zamandan beri yavaş yavaş kraliyet görevlerine katılmaya devam ediyor.

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Saray personeli basına isim vermeden “Bize söylenenlere bu yılki kutlamalar eskiye göre daha olumlu” olacağını söyledi.

GÜZEL PRENSES TATİLİ UZATACAK

Aile Sandringham'a genellikle Noel arifesinde varıyor olsa da Harrold “bir gün önce orada olabileceklerini” öne sürdü ve “Eğer zaten Amner Hall'da iseler, özellikle Kate'in şu anda pek bir şey yapmamasından dolayı muhtemelen daha önce orada olacaklardır” dedi.

Middleton'ın bir süre ailesiyle birlikte tatil konutları Amner Hall'da dinleneceği sonra da kraliyet üyeleriyle birlikte yapılacak tüm yeni yıl etkinliklerine katılacağı bekleniyor

Ancak Middleton, özel kır evine gitmeden önce 6 Aralık'ta Westminster Abbey'de özel bir ilahi konseri düzenleyecek.

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SALDIRI KURBANLARINI DA UNUTMADI

Tarihi kilise, İngiltere'nin Southport kentinde Taylor Swift temalı bir dans kursuna yapılan bıçaklı saldırıdan kurtulanlar ve kurbanların yakınları da dahil olmak üzere 1.600'den fazla kişiyle dolacak.

Middleton'ın her ailenin Noel arifesinde televizyonda yayınlanacak olan etkinliğe davet edilmesini “bizzat sağladığı” bildirildi. Ayrıca bu özel geceye kadar Londra'da üç gün geçirmelerini sağladı.

Üç çocuk annesi, “özellikle hayatımızın en zor zamanlarında birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğuna” odaklanmak için bu konserin temasını da “Noel'de Birlikte” olarak belirledi.