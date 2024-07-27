Tam boşanırken hamile kalmıştı: Yine karnı burnunda ortaya çıktı

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Önce herkes kocasından boşandığını, bir sır gibi gizlediği yeni sevgilisinden hamile kaldığını düşündü. Ama sonra gerçek ortaya çıktı. O sırada henüz dünyaya gelmemiş olan bebeğinin babası da "ayrılıyoruz" dediği kocasıydı.

Durum böyle olunca çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Üçüncü bebek doğdu, ama ilişkileri yürümedi ve boşandılar.

İşte o dönemde hamileliğiyle herkesi şoke eden güzel oyuncu, aradan yıllar geçtikten sonra bir kez daha karnı burnunda bir şekilde ortaya çıktı. Tabii ki yine kafalarda soru işaretleri uyandı.

GERÇEK HAYATTA DA HAMİLE Mİ YOKSA SENARYO GEREĞİ Mİ?

Bir kez daha hamilelik konusuyla gündeme gelen bu ünlü yıldız Megan Fox.

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Eski eşi ve çocuklarının babası oyuncu Brian Austin Green'den boşanıp birlikte olmaya başladığı Machine Gun Kelly'nin klibinde rol aldı Fox.

Oradaki karnı burnunda görüntüsüyle de "Bu klip bir hamilelik duyurusu mu yoksa rol gereği mi?" sorusunun sorulmasına yol açtı.

Megan Fox, bir süre önce ayrılıp sonra yeniden bir araya geldiği Machine Gun Kelly'nin, Jelly Rolls ile birlikte seslendirdiği Lonely Road adlı şarkının video klibinde kamera karşısına geçti.

GİYDİĞİ BÜTÜN ELBİSELER KARNINI ORTAYA ÇIKARDI

38 yaşındaki oyuncu yine her zamanki güzelliğiyle ilgi çekiyordu ama asıl göz alan başka bir özelliği vardı klipte. Megan Fox'un karnı!

Karnını gözler önüne seren çeşit çeşit kıyafetlerle kamera karşısına geçen Fox'un, klibin sonunda bir kız bebekle oynarken görünmesi de kafalardaki soru işaretlerini iyice alevlendirdi.

İşin daha da ilginci klibin sonunda Tanıştıralım: Bebek Violet Leika yazısının belirmesi de hayranlarının yorumuyla Megan Fox'un hamileliğini ve hatta bebeğinin cinsiyetini de kesinleştirdi.

Tabii bunun ardından sosyal medyada çifte tebrik yağmuru yağdı.

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Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ise bu klibin ardından çıkan hamilelik söylentileri hakkında hiçbir açıklama yapmadı şu ana kadar.

GEÇEN YIL DÜŞÜK YAPTIĞINI AÇIKLADI

Bütün bu hamilelik söylentileri ve güzel yıldızın klipteki görüntüsü Megan Fox'un yaşadığı düşüğü ve kız bebeğinin ölümüyle ilgili anlattıklarını da akıllara getirdi.

Fox, geçen yıl kaleme aldığı Pretty Boys Are Poisonous adlı kitabında düşük sonucu kız bebeğini nasıl kaybettiğini bunun kendisinde nasıl duygular uyandırdığını satırlara döktü.

Megan Fox, konuk olduğu Good Morning America adlı sohbet programında yaşadığı bu acı olayı anlattı.

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Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuk annesi olan Megan Fox, henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini" anlattı.

Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı" diye konuştu.

O acı olayın ardından sürekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarını belirtti.

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DOĞMAMIŞ BEBEĞİNE BİR ŞİİRLE SESLENDİ

Megan Fox, şiir kitabında bu acı olaydan esinlenerek kızına yazdığı şiire de yer verdi. Fox şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı şiirinde. Sonra da kaybettiği kız bebeğinin 10 hafta ve bir günlük olduğunu ekledi.

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Megan Fox, doğmadan veda etmek zorunda kaldığı kızına "Elini tutmak istiyorum... Gülüşünü duymak istiyorum. Ama şimdi elveda demem gerekiyor.. Gözlerimi kapatıyorum ve onlar seni içimden söküp alırken, seni göğsüme sımsıkı bastırarak tuttuğumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi.

Megan Fox bir süredir gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile nişanlı. Bir ara ayrılan çift sonra tekrar barıştı. Şimdi birliktelikleri sürüyor. Ondan önce de çok konuşulan aşklar yaşadı.

KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCUYLA EVLİYDİ

Bir de oyuncu Brian Austin Green ile bir evlilik yaptı. Fox ile Green 2010 yılında evlendi. Bu arada iki tane erkek çocukları dünyaya geldi. Sonra ünlü çift ayrılacaklarını açıkladı.

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Bu açıklamanın ardından bir süre sonra Fox katıldığı bir etkinlikle karnı burnunda bir şekilde sahneye çıkarak herkesi şaşırttı.

Sonuç olarak boşanma kararı verdiği kocasından hamile kalmıştı. Bu gelişme üzerine çift evliliklerine bir şans daha verdi. Ama o bebeğin dünyaya gelmesinden sonra da evlilik yürümedi. Çift, önce yollarını ayırdı. Sonra da geçen yıl resmi olarak boşandı.

Fox'un, Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuğu dünyaya geldi. 11 yaşındaki Noah ve 9 yaşındaki Bodhi çftin mutlu günlerinde dünyaya gözlerini açtı. Fox, şu anda 7 yaşında olan Journey'e ise Brian Austin Green ile evliliklerinin sallantıda olduğu dönemde hamile kaldı. Fakat onun doğumu bile çiftin evliliğini kurtaramadı.





Güzel oyuncu geçen yıl Machine Gun Kelly ile bir bebek beklediklerini ama düşük yapıp onu kaybettiğini açıklamıştı.