50 kilo veren oyuncu: Merdiven bile çıkamıyordum

Kamera karşısına geçtiği Coronation Street adlı diziyle adını duyuran Catherine Tyldesley, bir dönem aşırı kiloluydu. Sonra sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 50 kilo verdi ve bambaşka bir görünüme büründü. Catherine Tyldesley, sosyal medya üzerinden bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya da ilginç bir yanıt verdi. 'NEFES NEFESE KALIYORDUM'

Catherine Tyldesley, bir takipçisinin kendisine yönelttiği "Sizi, bu kadar çok kilo verme konusunda ne motive etti?" diye sordu. Tyldesley da bu soruya şu yanıtı verdi: "Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum. Enerjim sıfırdı ve cildim de korkunçtu. Beslenme konusunda kendimi eğitmek yaptığım en iyi şeydi." 54 BEDEN GİYİYORDU

Catherine Tyldesley, sosyal medya hesabında ilk gençlik yıllarında 54 beden kıyafet giyerken çekilen bir fotoğrafını da paylaştı. Onun yanına da 50 kilo verdikten sonra bikiniyle çekilen bir başka pozunu koydu. KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATTI

Tyldesley, adını duyurduğu Coronation Street kadrosuna katılmadan önce yaşadığı bu kilo verme süreci hakkında açıkça konuşmaktan da çekinmedi. 'BAŞROL İÇİN KİLOLUSUN' SÖZLERİNİ DUYUNCA

Yetişme çağındayken kilosunu kontrol altında tutmakta zorluk çektiğini anlatan Catherine Tyldesley, 2013 yılında bir yönetmen kendisine "Baş kadın karakterleri oynamak için şişmansın" deyince zayıflamaya karar verdiğini anlattı. 'FİLTRE' ELEŞTİRİLERİ

Catherine Tyldesley, bu ayın başlarında sosyal medya fotoğraflarını filtrelemek ve kendisini olduğundan daha ince göstermekle eleştirilmişti.