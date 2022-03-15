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Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

#Ünlülerin Değişimi#Ünlülerin Çocukluk Fotoğrafları#Nez
Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi

Ünlü şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. Nez doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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'GERÇEK SAÇ RENGİM BU'

"Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz Kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi. İyi ki doğmuşum canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene 'seni ben doğurdum' der! Evet tabii ki de canım babam sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin... İyi ki beni doğurmuşsun.."

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


"Bu resim Londra yıllarımda orta ikinci sınıfta çekilmişti çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey. İşte kızıl kafa Neziş... Öyle güzel anılar ile doluyum ki, her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem babam canım ailem öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız. Her şey çok güzel ve daha da güzel...

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ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

HAKAN URAL

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Yıllar önce yanıbaşında annesi ile objektiflere poz veren bu küçük çocUK Hakan Ural. Ural, 2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile fotoğrafını "Rahmetli anacığım" notu ile paylaştı.

BUSE VAROL

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

RIZA KOCAOĞLU

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı,hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

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CİHANGİR CEYHAN

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi

Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! 32 yaşındaki oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

YASEMİN ALLEN

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.

MEHMET YALÇINKAYA

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.

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MEHMET ALİ NUROĞLU

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...
Fotoğrafın sahibi 'Çemberimde Gül Oya' dizisi ile şöhret olan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

HAKAN AYSEV

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.

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BELEMİR TEMİZSOY

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


'Cennet Mahallesi' dizisinin en küçük üyesi Ayşe'yi hatırladınız mı?

Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 16 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!

GÜNEL

Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi


13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile hayatımıa giren Azeri kızı Günel'i hatırladınız mı?

Günel şimdilerde 34 yaşında genç bir kadın. O küçük Azeri kızı 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor... Daha önce estetik yaptıran Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı. 

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#Ünlülerin Değişimi#Ünlülerin Çocukluk Fotoğrafları#Nez

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