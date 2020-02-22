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Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi
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OYUNCU Talat Bulut’un sunucu Ece Erken’e açtığı 100 bin liralık tazminat davası önceki gün sonuçlandı.

“Yasak Elma” adlı dizide rol alan ünlü oyuncunun kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilmiş ancak savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Takipsizlik kararının ardından Bulut, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ‘tacizci aktör’ olarak lanse ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır devam eden karar duruşmasına taraflar katılmadı. Mahkeme, Talat Bulut’un 100 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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