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Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum

#Talat Bulut#Kira#İstanbul
Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum

Usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda görüntülendi. Alışveriş sırasında yerli ve yabancı sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Bulut, hâlâ kirada oturduğunu itiraf etti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, fit fiziği hakkındaki soruya, "Televizyonda düzgün fizik ve karizma geçerliliğini koruyor. Oyunculukla ilgili bir sorunum yok ama bunun yanında fiziğimizde koruyalım da belki bir kaç kuruş eder diye" diye cevap verdi.

Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum

HİÇBİR YATIRIM YAPMADIM
Yıllardır oyunculuk yapan Talat Bulut, hâlâ kirada oturduğunu itiraf etti. Sanatçı, "Bu zamana kadar hiçbir yatırım yapmadım. Benim yatırımın kendi sağlığını korumak, kendi bedenini iyi bakmak. Bir kızım var Amerika'da eğitimi devam ediyor. Onun eğitimine yönelik harcamalar yapmak en büyük yatırım. Eğitim şart. Hâlâ kirada oturuyorum" dedi.

SAĞLIĞIM YERİNDE
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu yaşayan Talat Bulut, durumu hakkında bilgi verdi. Sanatçı, "Evet, geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçirdim. Kasıkta bir fıtık vardı o da bağırsaklar için risk taşıyordu o yüzden ameliyat oldum. Ayda bir kere kontrolüm olacak. Şu anda durumum gayet iyi." dedi.

Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum

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#Talat Bulut#Kira#İstanbul

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