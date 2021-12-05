Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, fit fiziği hakkındaki soruya, "Televizyonda düzgün fizik ve karizma geçerliliğini koruyor. Oyunculukla ilgili bir sorunum yok ama bunun yanında fiziğimizde koruyalım da belki bir kaç kuruş eder diye" diye cevap verdi.
SAĞLIĞIM YERİNDE
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu yaşayan Talat Bulut, durumu hakkında bilgi verdi. Sanatçı, "Evet, geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçirdim. Kasıkta bir fıtık vardı o da bağırsaklar için risk taşıyordu o yüzden ameliyat oldum. Ayda bir kere kontrolüm olacak. Şu anda durumum gayet iyi." dedi.