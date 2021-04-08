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Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Taklit mücevher davasını Begüm Kıroğlu kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Taklit mücevher davasını Begüm Kıroğlu kazandı

Begüm Khan markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu, TPE’ye tescil ettirdiği mücevher tasarımlarını taklit ettiği iddiasıyla Elçin Dağlaroğlu’na açtığı davayı kazandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce açılan davaya göre, davalı Elçin Dağlaroğlu 22-23 Kasım 2017’de Four Seasons’da düzenlenen Otizm Vakfı Kermesi’nde Begüm Kıroğlu’nun tasarımlarının taklitlerini sergileyerek sattı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 7 bin lira tazminata ve Dağlaroğlu’nun ürünleri ile kataloglarının işyerinden toplatılarak el konulmasına karar verdi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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