Taklit mücevher davasını Begüm Kıroğlu kazandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce açılan davaya göre, davalı Elçin Dağlaroğlu 22-23 Kasım 2017’de Four Seasons’da düzenlenen Otizm Vakfı Kermesi’nde Begüm Kıroğlu’nun tasarımlarının taklitlerini sergileyerek sattı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 7 bin lira tazminata ve Dağlaroğlu’nun ürünleri ile kataloglarının işyerinden toplatılarak el konulmasına karar verdi.

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