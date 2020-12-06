Takipçisi Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi!

Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

Sabancı'nın takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi.

O mesajı ti'ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.





