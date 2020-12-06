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Haber Giriş: 06.12.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Takipçisi Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi!

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Takipçisi Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi!
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Hacı Sabancı'nın bir takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi. O mesajı yayınlayan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.

Sabancı'nın takipçisi, kendisinin ve kardeşi Hakan Sabancı'nın adını taşıyan iki web sitesinin domain ve hosting hakları için 100.000 dolar istedi.

 O mesajı ti'ye alan Hacı Sabancı, "Dolar hesabı diye de belirtmiş, kral" dedi.

Takipçisi Hacı Sabancı’dan 100 bin dolar istedi


 

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