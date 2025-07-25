Onca gÃ¼zelliÄŸiyle kocasÄ± onu aldatmÄ±ÅŸtÄ±...TakipÃ§ileri o paylaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼nce donup kaldÄ±: Bikiniyi bile Ã§Ä±karÄ±p poz verdi

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Ratajkowski, tamamen Ã§Ä±plak olarak gÃ¼neÅŸlenirken Ã§ekilen bir pozunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ model, bu paylaÅŸÄ±mÄ±na sadece Iuglio (Ä°talyanca Temmuz) notunu yazdÄ±. Emily Ratajkowski'yi bir ÅŸezlongda elinde cep telefonuyla gÃ¼neÅŸlenirken gÃ¶steriyor sÃ¶z konusu poz.

ÃœnlÃ¼ modelin yanÄ±nda pembe renkli bir plaj Ã§antasÄ±, baÅŸÄ±nda da bir beyzbol ÅŸapkasÄ± bulunuyor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ratajkowski'nin bu pozunu Ã§eken kiÅŸi birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸ grubundan biri.

Ä°talya tatilinde Ratajkowski tatilde eski kocasÄ± Sebastian MCClard ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Sly da eÅŸlik etti.

Ratajkowski, sosyal medya sayfasÄ±nda tamamen Ã§Ä±plak gÃ¼neÅŸlenirken bir pozunu paylaÅŸtÄ±.

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Moda dÃ¼nyasÄ±nda Emrata olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ model, eski kocasÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

ONCA GÃœZELLÄ°ÄžÄ°NE RAÄžMEN ALDATILDI

Ratajkowski bundan iki yÄ±l Ã¶nce kocasÄ± Sebastian McClard ile boÅŸanmasÄ± nedeniyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na yerleÅŸmiÅŸti.

Ä°ÅŸin ilginci gÃ¼zel model, evliliÄŸi boyunca kocasÄ± tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. SonrasÄ±nda da gelip geÃ§ici gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerine kendini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ Ã§ekinmeden aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Emily Ratajkowski, 'Ã§ivi Ã§iviyi sÃ¶ker' deyiminin canlÄ± Ã¶rneÄŸi olarak yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

33 yaÅŸÄ±ndaki Ratajkowski ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki adÄ±yla Emrata, kocasÄ± Sebastian Bear McClard ile Sylvester adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra mutluluÄŸun zirvesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat sonra hayatÄ± hiÃ§ beklemediÄŸi bir ÅŸekilde tepe taklak oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± onu aldatmÄ±ÅŸtÄ±. Hem de bir deÄŸil birkaÃ§ kez. Ãœstelik sadece dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r evli olduklarÄ± halde.

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Â ALDATILDIÄžINI Ã–ÄžRENDÄ°, KORKUSUNU YENDÄ°

Ratajkowski, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu ilk ÅŸokun ardÄ±ndan kendini toparladÄ± ve aldatan eÅŸine karÅŸÄ± boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu kimseyi ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Emrata, kiÅŸisel hayatÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± radikal kararlarla da biliniyordu. Yani Ã¶yle aldatÄ±lmayÄ± iÃ§ine sindirecek biri deÄŸildi.

GeÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada da evliliÄŸinde zaten uzun sÃ¼redir mutsuz olduÄŸunu ama birlikteliÄŸi bitirecek cesareti bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Yani bir aÃ§Ä±dan aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmesi onun cesur bir adÄ±m atmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Ratajkowski bu konuyla ilgili olarak "Uzun zamandÄ±r ayrÄ±lacak cesaretim yomtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten Ã§ok ama Ã§ok mutsuzdum" cÃ¼mlelerini kurdu konuk olduÄŸu Going Mental adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda. BebeÄŸi Sylvester'i dÃ¼nyaya getirdikten sonra aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybettiÄŸini sÃ¶yleyen Emrata "GerÃ§ekten bir deri bir kemik kalmÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimi iyi hissetmiyordum" dedi.

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BÄ°R PARTNER BULMAMIZ ÅžART KOÅžULUYOR

Emrata bir ara kendini iyi hissetmek iÃ§in antidepresan kullanmak da dahil birÃ§ok ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi. "Bende bir sorun olduÄŸunu biliyordum. SanÄ±rÄ±m bu iliÅŸkiden Ã¶ÄŸrendiÄŸimin Ã§oÄŸu iÃ§gÃ¼dÃ¼lerime gÃ¼venmek" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Emily Ratajkowski, mutsuz olduÄŸu halde Sebastian Bear McClard'dan kolayca ayrÄ±lamama nedenini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "DÃ¼nyaya geldiÄŸimiz andan itibaren tÃ¼kettiÄŸimiz iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n her biri size kendimizi tamamlayacak ve deÄŸer katacak bir partner bulmamÄ±z konusunda yÃ¶nlendiriyor." Bu yÃ¼zden de evliliÄŸini bitirme kararÄ± almasÄ± onun iÃ§in kolay olmamÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Elbette bebek sahibi olmasÄ±nÄ±n da bu konuda atacaÄŸÄ± adÄ±mÄ± etkilediÄŸini gizlemiyor.

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BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucu olarak Ã¼stÃ¼ne bir de aldatÄ±lÄ±nca Emily Ratajkowski, Ã§ok da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden evliliÄŸini bitirme kararÄ± aldÄ±. Åžimdi her ikisi de 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliklerinin resmi olarak da bitmesi iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.

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ANÄ°DEN HIZLI YAÅžAMAYA BAÅžLADI: Bu arada Emily Ratajkowski, boÅŸanmak iÃ§in attÄ±ÄŸÄ± bu adÄ±mÄ±n ardÄ±ndan geÃ§miÅŸle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda "Ã§ok hÄ±zlÄ±" gÃ¶rÃ¼nen bir Ã¶zel hayat yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ok kÄ±sa aralÄ±klarla adÄ± bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerle aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. BunlarÄ± yalanlamadÄ±ÄŸÄ± gibi bazÄ±larÄ±yla sokaklarda samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten de Ã§ekinmedi. BilindiÄŸi kadarÄ±yla Emily Ratajkoski'nin ÅŸu anda hayatÄ±nda kimse yok.

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