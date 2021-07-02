Balkon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: O kadar da Ã¶nemli deÄŸil

THOR SERÄ°SÄ°NÄ°N YENÄ° HALKASINI YÃ–NETÄ°YOR

Åžu sÄ±ralar Thor serisinin yeni halkasÄ± Love and Thunder'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturan Taika Waititi, Ã§ekimlerin baÅŸÄ±ndan bu yana Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde bulunuyor. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Waititi, Ã§ekim molalarÄ±ndan birinde sevgilisi Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson ile birlikte aÅŸÄ±rÄ± samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilemiÅŸti.





'BEN YANLIÅž BÄ°R ÅžEY YAPMIYORDUM'

Bir grup arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da eÅŸlik ettiÄŸi Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman Ã¶pÃ¼cÃ¼klere de boÄŸmuÅŸtu. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin de Thor filminin yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Taika Waititi de Ã§ok konuÅŸulan o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili olarak ilk kez konuÅŸtu. Avustralya'da yayÄ±nlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuÅŸan Waititi " Ben yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmÄ±yordum" dedi.Â

YÃ¶netmenliÄŸini ve senaristliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi Jojo Rabbit (TavÅŸan Jojo) adlÄ± filmle en iyi uyarlama senaryo dalÄ±nda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan 45 yaÅŸÄ±ndaki Taika Waititi "SanÄ±rÄ±m internetin hakim olduÄŸu bir dÃ¼nyada her ÅŸey Ã§ok Ã§abuk yayÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca bu gerÃ§ekten o kadar Ã¶nemli bir ÅŸey mi? HayÄ±r, o kadar da deÄŸil!" diye konuÅŸtu.

Â 'BANA EVÄ°MDE HÄ°SSETTÄ°RDÄ°LER'

Yeni ZelandalÄ± Taika Waititi, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Ã§ekildiÄŸi sÄ±rada Ã§ocuklarÄ±nÄ± neredeyse yedi aydÄ±r gÃ¶rmediÄŸini belirterek "EtrafÄ±nda kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduÄŸunu" vurguladÄ±. Waititi, o gÃ¼n yanÄ±nda bulunan insanlarÄ±n kendisini evinde hissettirdiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.Â

Taika Waititi'nin o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Thor serisinin yeni halkasÄ± Love and Thunder'Ä±n yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ise yapÄ±m ÅŸirketi tarafÄ±ndan "Bunlar istediÄŸimiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler deÄŸil" diye yorumlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bu balkon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Thor filminin yapÄ±mcÄ±sÄ± Marvel ÅŸirketinin de onun baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Disney'in yÃ¶neticilerini de Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Ä°ngiliz ve ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Waititi'nin, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yÃ¼zÃ¼nden azarlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





YAPIMCILARI KIZDIRDI Ä°DDÄ°ASI

Bu haberlere gÃ¶re, Waititi'nin bir "parti hayvanÄ±" izlenimi sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler her iki ÅŸirketin yÃ¶neticilerinin de "tÃ¼ylerini diken diken" etti. YÃ¶neticilerin, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ± bir projeyle ilgili yansÄ±tmak istedikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸu belirtildi.

HIZLI HAYAT

Her ne kadar Taika Waititi'nin hÄ±zlÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, gece hayatÄ±nÄ± ve partileri sevdiÄŸi bilinse de bu kadarÄ±nÄ±n filmin yapÄ±mcÄ±larÄ±na bile fazla geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu yÃ¼zden de Taika Waititi'nin; yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan azarlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. YapÄ±m ÅŸirketinin Ã¼st dÃ¼zeyine yakÄ±n bir kaynak Waititi'nin sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin "Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunduklarÄ±nÄ± belirtti.





ORA'NIN HAYRANLARI DA PEK HOÅžLANMADI

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Rita Ora'nÄ±n hayranlarÄ±nÄ± da hem kÄ±zdÄ±rdÄ± hem de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. BirÃ§ok hayranÄ± Ora'nÄ±n, kariyeri boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ imajÄ±nÄ± bozmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ora'nÄ±n geÃ§en yÄ±l, koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± ihlal eden partisini hatÄ±rlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora deÄŸil mi?" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirenler de oldu.

Â NATALIE PORTMAN DA ROL ALIYOR

Gelecek yÄ±l gÃ¶sterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'da, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale de rol alÄ±yor. Filmin Ã§ekimleri Avustralya'da yapÄ±ldÄ±. Hatta baÅŸta Natalie Portman, eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ± olmak Ã¼zere filmi kadrosu aileleriyle birlikte Avustralya'da kiraladÄ±klarÄ± evlerde yaÅŸadÄ±.

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