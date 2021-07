Balkon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: O kadar da Ã¶nemli deÄŸil

THOR SERİSİNİN YENİ HALKASINI YÖNETİYOR

Şu sıralar Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, çekimlerin başından bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde bulunuyor. Oscar ödüllü Waititi, çekim molalarından birinde sevgilisi İngiliz şarkıcı Rita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti.





'BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORDUM'

Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman öpücüklere de boğmuştu. O görüntülerin de Thor filminin yapımcılarını rahatsız ettiği haberleri basına yansımıştı. Taika Waititi de çok konuşulan o görüntülerle ilgili olarak ilk kez konuştu. Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuşan Waititi " Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) adlı filmle en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 45 yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil!" diye konuştu.

'BANA EVİMDE HİSSETTİRDİLER'

Yeni Zelandalı Taika Waititi, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek "Etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu" vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

Taika Waititi'nin o görüntüleri Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yapımcılarını kızdırmıştı. Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi. Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.





YAPIMCILARI KIZDIRDI İDDİASI

Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi.

HIZLI HAYAT

Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü. Bu yüzden de Taika Waititi'nin; yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edildi. Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.





ORA'NIN HAYRANLARI DA PEK HOŞLANMADI

Bu görüntüler Rita Ora'nın hayranlarını da hem kızdırdı hem de hayal kırıklığı yarattı. Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu.

NATALIE PORTMAN DA ROL ALIYOR

Gelecek yıl gösterime girmesi planlanan Thor: Love and Thunder'da, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale de rol alıyor. Filmin çekimleri Avustralya'da yapıldı. Hatta başta Natalie Portman, eşi ve çocukları olmak üzere filmi kadrosu aileleriyle birlikte Avustralya'da kiraladıkları evlerde yaşadı.

