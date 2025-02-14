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Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi#Prens William
Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:46

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton'ı yıllardır takip ediyorsanız siz de dikkat etmişsinizdir muhtemelen...

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Prens William ile henüz flört ettiği dönemlerde gayet rahat bir giyim tarzı vardı... Mini etekler giyiyordu, zaten abartılı değildi ama istediği dekolteyi tercih ediyordu.

Hatta William ile evlendikten sonra ilk dönemlerde giydiği elbiselerin kısa ve uçuşan etekleri yüzünden İngiliz kraliyet ailesinin hiç istemediği şekillerde manşetlere çıktı.

Kucağında oğlu George ve yanında kocası William ile çıktığı Yeni Zelanda turunda uçaktan inerken verdiği görüntü yüzünden de ailenin başı çok ağrıdı.

Ama şimdi durum bambaşka... Kate'in giyimi kuşamı tamamen değişti. Mini eteklerin, ilk dönemlerde kullandığı açık ayakkabıların, omuz dekoltelerinin yerinde yeller esiyor. 

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

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Kate Middleton, Prens William ile henüz flört ettiği dönemde sık sık mini etek ve şort giyiyordu. Evliliğin ilk dönemlerinde de bu durum sürdü ama sonra bu kıyafetler yerini daha "hanım hanımcık" olanlarına bıraktı. 

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

ŞİMDİ HAYRANLARI ONU SIKICI GİYİNMEKLE SUÇLUYOR
Hatta hayranları onu yaşlanınca giyeceği elbiseleri şimdiden giydiği için eleştiriyor. Moda konusunda sıkıcı olmakla bile suçluyor. 

Sonuç olarak yapılması gereken de bu. Artık Galler Prensesi unvanı taşıyan Kate Middleton tam da böyle giyinmek zorunda.

Ama bugünlerin gelmesi de öyle kolay olmadı. Kate'in mini ve uçuşan eteklerine o dönemde ailenin mutlak hakimi olan Kraliçe Elizabeth'in el koyması gerekti. 

Hatta söylenenlere göre kendi stil danışmanını Kate'e yardımcı olması için görevlendirdi.  Zaten o zamandan sonra da Kate'in eteklerinin boyu uzadı.

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Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

Kate Middleton, aileye katıldığı ilk dönemlerde uçuşan etekleri yüzünden magazin basınının manşetlerine çıkıyordu. Bu durum da özellikle Kraliçe 2. Elizabeth'in canını sıkıyordu. 

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Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

KRALİÇE ÖZEL GÖREVLİ BİLE ATADI
Rüzgara daha dirençli kumaşlardan dikilen elbiseler giymeye başladı. Hatta tüm kraliyet ailesi üyelerinin sık sık yaptığı gibi rüzgarda hareket edebilecek olan eteklerinin ucuna ağırlıklar dikilir oldu. 

Artık Galler Prensesi unvanını taşıyan ve kraliçe olmaya bir adım daha yaklaşan Kate Middleton'ın eskisinden çok farklı bir gardrobu var.

Öyle ki ünlü modacıların kıyafetleri ona uygun şekilde değiştiriliyor. Daha önce giydiği kıyafetlerin dekolteleri kapatılıp yeniden değerlendiriliyor.

Mini etek tercihlerini azalttı, daha klasik giyinmeye başladı. Giydiği elbise ya da etekler mini olduğunda görünümünü koyu renkli kalın çoraplarla tamamlamaya başladı.

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Ama ne giyerse giysin, ne kadar rüzgar eserse essin bir daha hiç "etek kazası" yaşamadı.

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

Kate Middleton, aileye ilk katıldığında bazı özel gecelerde yırtmaçlı elbiseler, açık ayakkabılar bile giydi. Ama zamanla bu durum değişti.

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

MİNİK KURŞUN AĞIRLIKLAR
Ama Kate'in eteklerinin artık uçuşmamasının ardından küçük bir sır gizli. Bu da eteklerin uçuna küçük kurşun ağırlıklar dikmek.

Bu küçük hile sadece eteklerin uçuşmasını engellemiyor aynı zamanda kıyafetin sanki bir askıdaymış gibi kusursuz görünmesini de sağlıyor.

Kraliyet ailesi üyesi kadınların kamuoyu karşısına çıktıklarında başvurduğu küçük bir hile daha var. Özellikle de eteklerin uçuşmasını önleyen kurşun ağırlıkların kullanılmadığı durumlarda bu yönteme başvuruluyor.

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Kraliyet kadınları tüm vücudu saran tek parça iç çamaşırı giyiyorlar. Bu da statiği artırıp eteklerin uçuşmasını engelliyor.

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Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların özellikle de bazı etkinliklere katılırken önceden belirlenen kurallara göre daha muhafazakar giyinmesi gerekiyor. Bunlardan biri de Ascot At Yarışları.

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

DÜĞÜN KIYAFETİNİN ŞEFFAF KISIMLARI KAPATILDI
Bu arada Kate Middeton önceki yıl Ürdün Veliaht Prensi Hüeyin'in düğününe katıldığında üzerinde Elie Saab imzalı bir kıyafet vardı.

Bu elbisenin orijinalinde etek kısmı şeffaftı. Fakat elbise Kate'e göre düzenlendi ve eteklerdeki o şeffaf kısımlar kapatıldı. 

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Görünüşe göre Kate, tahta yaklaştıkça kılığı kıyafeti de durmadan değişecek. 

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Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

Kate'in 2023 yılında Prens Hüseyin ile Rajwa Alsahif'in düğününde giydiği elbisenin orijinalinde ön kısmında şeffaf bir bölüm vardı. Fakat Kate için o bölüm değiştirildi.

Emin adımlarla tahta yolculuk... Dekolteler birer birer kapanıyor

Kate Middleton, 2022 yılında kocası Prens William ile birlikte çıktığı Karayipler gezisinin Bahama ayağında verilen bir resepsiyonda bu kıyafetiyle herkesi şaşırtmıştı.

 

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#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi#Prens William

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