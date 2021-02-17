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Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Oğlunu göğsünde taşıdı

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Oğlunu göğsünde taşıdı
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Taht Oyunları dizisinde canlandırdığı Jon Snow ve yine aynı dizide hayat verdiği Ygritte karakteriyle tanınan Rose Leslie'nin bir oğlu oldu.

Oğlunu göğsünde taşıdı

BEBEĞİN ADI AÇIKLANMADI
2018 yılında evlenen çiftin bebeğinin adı açıklanmadı. Rose Leslie geçen eylül ayında bir dergiye verdiği röportajda hamile olduğunu duyurmuştu. Çiftin sözcüsü, çiftin çok mutlu olduğunu belirtti.

Oğlunu göğsünde taşıdı

OĞLUYLA GEZİNTİYE ÇIKTI  
İlk kez baba olan Kit Harington, minik oğluyla birlikte Londar'da çıktığı gezintide görüntülendi. Baba -oğula Harington'ın köpeği de eşlik etti. Oğlunu özel bir aparatla taşıyan Harington zaman zaman oğlunun yüzüne dikkatli bakışlar attı.

Oğlunu göğsünde taşıdı


20187DE EVLENDİLER

Kit Harington ile Rose Leslie, 2018 yılında evlenmişti. Hamileliğin büyük bir bölümünü ABD'de geçiren genç çift, doğum için Londra'ya geri dönmüştü. Kit Harington ve Rose Leslie, Taht Oyunları (Game of Thrones) setinde tanışıp aşık oldular. Daha sonra da skoçya'nın kuzeydoğusundaki Rayne Kilisesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

 

 

 

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