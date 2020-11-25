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Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Taha Duymaz 'Alayına Caz' şarkısıyla gündemde - Taha Duymaz kimdir?

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Taha Duymaz 'Alayına Caz' şarkısıyla gündemde - Taha Duymaz kimdir?
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Yemek yaptığı videoları Instagram'da paylaşan ve 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz, şarkıcılığa soyundu. Taha Duymaz’ın ‘Alayına’ Caz isimli rap performansı ve şarkıya çektiği klip sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında?

2003 doğumlu Taha Duymaz, Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor . 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileden gelen Taha Duymaz, ilk okul 4. Sınıfta okulu bırakmış. Anne ve babasıyla ilgili açıklamada bulunan genç fenomen “Annem kronik astım, sedef ve migren hastası. 20 yıldır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Babam da koah hastası.”

İfadelerini kullanmıştı. Zamanının çoğunu köyde geçiren Taha Duymaz, yemek videolarını kız kardeşinin yardımıyla çekiyor.

 

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