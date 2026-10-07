Tadilatına servet döktüğü malikanesini zararına sattı… Karısını ve çocuklarını alıp Fransa’ya yerleşti

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Büyük şöhreti ve serveti bir yana uzun yıllardır kurduğu mutlu yuvasını meraklı gözlerden uzak tutmayı bilen Breaking Bad yıldızı Aaron Paul, büyük bir fiyat indiriminin ardından Los Angeles'taki malikanesini sonunda sattı.

Ünlü oyuncu yeni bir hayat için ABD'yi geride bırakıp Fransa'ya taşındı.

Aaron Paul, bir yıldan uzun süredir satışta olan Los Angeles'taki evini yaklaşık 7,5 milyon dolara sattı. 47 yaşındaki oyuncu "Seyler Evi" olarak bilinen bu mülkü ilk olarak Temmuz 2025'te yaklaşık 10 milyon dolardan satışa çıkarmıştı.

Bu malikanenin satış fiyatının geçtiğimiz ocak ayında 8,2 milyon dolara düşürüldüğü biliniyor. Yani ünlü oyuncu yeni yaşamlarına bir an önce başlayabilmek için evini aslında zararına satmış oldu.

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Basına yansıyan satış raporlarına göre, Breaking Bad dizisinde Jesse Pinkman karakterini canlandıran Aaron Paul, satış işlemini tamamlamak için nihayetinde toplam 7,495 milyon dolarlık bir teklifi kabul etti.

Yıldız isim bu evde yaşayan ünlüler kervanına katılan son isim oldu; bu listede Robert Pattinson, Noah Wyle, Jim Parsons, Kareem Abdul-Jabbar ve merhum Tim Curry gibi isimler de yer alıyor.

Yaklaşık 6 dönümlük korunaklı bir arazi üzerinde bulunan 374 metrekarelik bu konut, ilk olarak 1922 yılında inşa edilmişti. Aaron Paulbu evin tadilatına bir servet harcamıştı.

Yapı, avlu ve teraslara açılan, kirişli tavanlara sahip bir iç mekana ev sahipliği yapıyor. İlanda belirtildiğine göre mülkte ayrıca bir medya odası, oyun odası ve misafir yatak odası da bulunuyor. Mutfak, bahçeye bitişik bir yemek alanının yer aldığı açık hava verandasına açılıyor. Evin ana yatak odası süitinde bir banyo, geniş bir giyinme alanı ve balkon yer alıyor.

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Satış ilanında ayrıca dış mekanda havuz, soğuk dalma havuzu, şömine, ateş çukuru ve koi balığı havuzu bulunduğu; bunların yanı sıra mülkün panoramik Los Angeles manzarasına sahip olduğu belirtiliyor.

People dergisinin aktardığına göre Paul geçen yıl yaptığı bir açıklamada, bu evin "ailesi için güvenli bir liman olduğunu ve yıllar boyunca burada pek çok anı biriktirdikleri için kendilerini çok şanslı hissettiklerini" belirtti.

"Bu evi ve onun hikayesini sonsuza dek kalbimizde yaşatacağız." diyen ödüllü oyuncu geçen Kasım ayında The Daily Mail'e verdiği demeçte, Pacific Palisades'te Ocak 2025'te meydana gelen yangınların ardından ailesiyle birlikte Paris'e taşındıklarını söyledi.

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Aaron Paul memleketini terk etmesiyle ilgili olarak "Los Angeles'taki yangınlar yaşandığında, artık oradaki defteri kapattığımızı anladık; bu yüzden evimizi sattık ve Paris'e taşındık" ifadesini kullanmış ve oradaki hayatları için "Paris harika bir yer." demişti.

"Hep bambaşka bir kültürün içinde olmayı istemiştik." diyen yıldız isim eşi Lauren Parsekian, 8 yaşındaki kızları Story Annabelle ve 4 yaşındaki oğulları Ryden Caspian’la birlikte "her zaman yurt dışında bir yıl geçirmeyi hayal ettiklerini" ve "çocuklar için oraya gittiklerini" ifade etti.