TaÃ§lÄ± gÃ¼zel ve ÅŸarkÄ±cÄ± kocasÄ± mutluluktan uÃ§uyor: Sekizinci bebeÄŸin cinsiyeti belli oldu...Pembe patikleri almÄ±ÅŸlar bile

YakÄ±n zamanda bebeklerini kucaklarÄ±na almaya hazÄ±rlanan Ã§ift sonunda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla cinsiyetini de aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃœZEL KARISININ Ä°KÄ°NCÄ°, KENDÄ°SÄ°NÄ°N SEKÄ°ZÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ°

Mutluluktan ayaklarÄ± yerken kesilen bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile eski bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olan karÄ±sÄ± Nadia Ferreira.

2023 yÄ±lÄ±nda evlenen 57 yaÅŸÄ±ndaki Anthony ile 31 yaÅŸÄ±ndaki Ferreira, bu zamana kadar bir erkek evlat sahibi oldu.

GeÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda ikinci Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geleceÄŸini duyuran Ã§ift, ÅŸimdi de bebeÄŸin cinsiyetini aÃ§Ä±kladÄ±.

Marc Anthony ve Nadia Ferreira'nÄ±n pembe patikli paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re yakÄ±n zamanda bir kÄ±z bebekleri dÃ¼nyaya gelecek.

Ä°KÄ° AY Ã–NCE MUTLU HABERÄ° DUYURDULAR

Ferreira ile Anthony bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda yeni bir bebek bekledikleri haberini verdi.

Nadia Ferreira ve Marc Anthony yaptÄ±klarÄ± ortak Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun. Hayat bize ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir hediye veriyor. Marquito, aÄŸabey olacak" diye yazdÄ±.

Ferreira'nÄ±n bu cÃ¼mlelerine giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ±n Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len kendisinin, Marc Anthony'nin ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n ellerinin bulunduÄŸu bir fotoÄŸraf eÅŸlik etti.

Cinsiyetini aÃ§Ä±klamadÄ±klarÄ± bu bebek Nadia Ferreira'nÄ±n ikinci, Marc Anthony'nin de sekizinci Ã§ocuÄŸu olacak.

Nadia ile Marc'Ä±n bir erkek evladÄ± vardÄ±. Pembe patikli paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re ÅŸimdi de bir kÄ±zlarÄ± olacak.





JENNIFER LOPEZ Ä°LE EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°KÄ°ZLERÄ° VAR

Anthony'nin bunca kalabalÄ±k ailesi iÃ§inde en Ã§ok bilinenler, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Max ve Emme...

GerÃ§ek adÄ± Marco Antonio Muniz olan Marc Anthony, ilk Ã§ocuÄŸuna Debbie Rosado ile iliÅŸkisinden sahip oldu.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu iliÅŸkiden Arianna adÄ±nda yetiÅŸkin bir kÄ±zÄ± var Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n. Eski Ã§ift bu kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Ã¼stÃ¼ne Chase adÄ±nda bir de erkek bebek evlat edinmiÅŸti.

Kainat GÃ¼zeli unvanÄ± taÅŸÄ±yan Dayanara Torres ile evliliÄŸinden Christian Marcus ve Ryan Adrian adÄ±nda iki tane oÄŸlu oldu.

Nadia Ferreira ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan Anthony, doÄŸacak yeni bebeÄŸiyle birlikte sekiz Ã§ocuk babasÄ± olacak.

