Bana kaÃ§ bornozlu adam kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±, sayamadÄ±m... Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸildim... BunlarÄ± iltifat sanÄ±yordum

YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in de bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n aslÄ±nda ne anlama geldiÄŸinden haberi yoktu. Ama sonra zaman geÃ§ip mesleÄŸinde baÅŸarÄ±lar kazanÄ±p bir yandan da hayat tecrÃ¼besi arttÄ±kÃ§a o zamanlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n aslÄ±nda ne anlama geldiÄŸini de Ã§Ã¶zdÃ¼..

Resmen sÃ¶zlÃ¼ tacize uÄŸruyordu.. SÄ±rf gÃ¼zelliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden... Ve onu bunu yapanlar, daha mesleÄŸinin baÅŸÄ±nda iÅŸ kaybetmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi iÃ§in.

YENÄ° YETMEYKEN YAÅžADIÄžI TECRÃœBEYÄ° ANLATTI

PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin sÄ±k sÄ±k anlattÄ±ÄŸÄ± bu tÃ¼r olaylarÄ±n kahramanlarÄ±ndan biri de Paulina Porizkova... Bir zamanlarÄ±n DoÄŸu Bloku Ã¼lkelerinden Ã§Ä±kan ilk top model bir baÅŸka deyiÅŸle.

BugÃ¼n artÄ±k 60 yaÅŸÄ±nda, baÅŸÄ±ndan bir evlilik geÃ§miÅŸ, iki Ã§ocuk yetiÅŸtirip birini de evlendirmiÅŸ tecrÃ¼beli bir yetiÅŸkin Porizkova.

Zaten yÄ±llardÄ±r bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n midesini bulandÄ±ran Jeffrey Epstein dosyasÄ±nÄ±n derinliklerine dalÄ±nÄ±p akla hayale gelmedik baÄŸlantÄ±lar ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a Porizkova da kendini tutamadÄ±.

Ã–zellikle de kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ve belirli bir meslekte kariyer yapmak isteyen genÃ§ kÄ±zlara ve tabii onlarÄ±n ailelerine ders niteliÄŸinde bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.

Â Sosyal medyada genellikle yaptÄ±ÄŸÄ± gibi makyajsÄ±z olarak, Ã¼zerinde pijama benzeri gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafeti ve boyatmadÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±yla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Ã‡ek model Porizkova.Â





'TERCÄ°HEN ÃœSTSÃœZ POZLARIMI Ã‡EKMEK Ä°STÄ°YORLARDI'

Daha 15 yaÅŸÄ±nda bir yeni yetmeyken ve model olarak dilini bile bilmediÄŸi Fransa'da iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine gittiÄŸinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir bir anlattÄ±.

O zamanlar bir demir perde Ã¼lkesi olan geÃ§miÅŸteki adÄ±yla Ã‡ekoslavakya'dan kaÃ§arak ayrÄ±lan Porizkova, mesleÄŸinin ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± Paris'te attÄ±. Yaz tatillerinde de modellik yaparak hem aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ±da bulundu, hem de harÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

PaylaÅŸÄ±mÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Porizkova, baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ajansÄ±n yÃ¶neticisine ait bir konuk evinde kalÄ±yordu. Sonra da iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine gitti...

Bazen ofislere, bazen otel odalarÄ±na... Ona kapÄ±yÄ± aÃ§anlarÄ±n bazÄ±larÄ± iyi giyimli beylerdi, bazÄ±larÄ± da Ã¼zerinde bornozlarÄ±yla karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmakta sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yordu.

"Bazen gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m insanlar, darmadaÄŸÄ±nÄ±k apartman dairelerinde yaÅŸayan orta yaÅŸlÄ± insanlardÄ±. Benim fotoÄŸraflarÄ±mÄ± Ã§ekmek istiyorlardÄ±. Tercihen de Ã¼stsÃ¼z olarak" diye anlattÄ± Porizkova.

Â

BÄ°R GÃœN TV Ä°ZLERKEN ASLINDA TACÄ°ZE UÄžRADIÄžINI FARK ETTÄ°

Sonra anlatÄ±mÄ±nÄ± ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "YaÅŸÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ iyi giyimli kaÃ§ adamÄ±n beni partilere, maÄŸazalara, tatillere ya da yatlarÄ±na bazen de tropikal bÃ¶lgelerdeki yazlÄ±k evlerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sayamÄ±yordum bile."

Paulina Porizkova, daha kariyerinin baÅŸÄ±nda iÅŸ kaybetmemek iÃ§in bu tÃ¼r teklifleri, o orta yaÅŸlÄ± adamlarÄ± rencide etmeden geri Ã§evirmeyi Ã¶ÄŸrendiÄŸini de anlattÄ±.

Sonra bir gÃ¼n bir kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte Oprah Winfrey'in bir programÄ±nÄ± izlerken aslÄ±nda o yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ne anlama geldiÄŸini fark ettiÄŸini de saklamadÄ±.

O programda Winfrey, Ã§ocuk denecek yaÅŸta genÃ§ kÄ±zlarÄ±n nasÄ±l tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yordu. O sÄ±rada Porizkova arkadaÅŸÄ±na "BÃ¼tÃ¼n bunlar taciz mi yani?" diye sordu. Zaten o zaman da anladÄ± olup biteni.Â

Paulina Porizkova, paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n nasÄ±l bu kadar kolay taciz kurbanÄ± olabileceklerinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.





BÄ°R DEÄžÄ°L BÄ°RKAÃ‡ DÃ–NEME DAMGASINI VURDU

Porizkova, 1980'lerden baÅŸlayarak moda dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran modellerden biri... YÄ±llar geÃ§se de gÃ¼zelliÄŸi hala yerli yerinde duruyor.

Bir ara boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen hastalÄ±ÄŸÄ±nda evinde baktÄ±ÄŸÄ± eski kocasÄ± Ric Ocasek'in kendisini mirasÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ±ndan sonra zorlu bir dÃ¶nem yaÅŸasa da yine de hayatÄ±nÄ± toparladÄ±... Hatta aÅŸkÄ± yeniden bulup Jeff Greenstein ile niÅŸanlandÄ±.

ÅžÃ¶yle bir geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Paulina Porizkova'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n da aslÄ±nda bir dÃ¶nemin filmlerine benzediÄŸini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.

1965 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nemdeki adÄ± Ã‡ekoslavakya olan Ã‡ekya'da dÃ¼nyaya gelen Paulina Porizkova, henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken anne ve babasÄ±, Ã¼lkeden kaÃ§Ä±p Ä°sveÃ§'e gitti. Paulina Porizkova'yÄ± ise bÃ¼yÃ¼kannesine bÄ±raktÄ±lar.

O dÃ¶nemde bir demir perde Ã¼lkesi olan Ã‡ekoslavakya hÃ¼kÃ¼meti, Porizkova'nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n onu almasÄ±na izin vermedi. Bu durum, o dÃ¶nemin Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ±nda uzun sÃ¼re manÅŸetlerde kaldÄ±.





DOÄžDUÄžU ÃœLKEDEN ZOR KAÃ‡TI

Daha sonra annesi Anna Ã§ocuklarÄ±nÄ± almak iÃ§in Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼. O sÄ±rada hamile olan Anna Porizkova, ev hapsine alÄ±ndÄ±. UluslararasÄ± baskÄ± sonucu ailenin Ã¼lkeden Ã§Ä±kmasÄ±na izin verildi. Bunun Ã¼zerine Porizkova ve annesi Ä°sveÃ§'e gitti. Fakat orada da babasÄ± onlarÄ± terk etti.

Paulina Porizkova Ã§ok genÃ§ken bir makyÃ¶z olan arkadaÅŸÄ± onun ve birkaÃ§ arkadaÅŸÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekip Paris'te bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Bu sayede Porizkova'nÄ±n da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.

1980'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda Porizkova kÄ±sa sÃ¼rede kendini moda dÃ¼nyasÄ±na kabul ettirdi. Hatta Orta Avrupa'dan Ã§Ä±kÄ±p bu alanda isim yapan ilk model olarak da tarihe geÃ§ti.

Uzun yÄ±llar mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren Paulina Porizkova, moda ve TV Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1992 yÄ±lÄ±nda bir Ã§ocuk kitabÄ± yazdÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda da A Model Summer adlÄ± romanÄ± yayÄ±nlandÄ±.





Porizkova, daha gencecik yaÅŸÄ±nda The Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile bir evlilik yaptÄ±. Bu evlilikten iki erkek Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi. BoÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen Ocasek'e hayatÄ±nÄ±n son dÃ¶neminde kendisi baktÄ±. Ama karÅŸÄ±lÄ±k olarak onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra, mirasÄ±ndan men edildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼.





Porizkova, 60 yaÅŸÄ±nda ama aÅŸkÄ± yeniden buldu ve niÅŸanlÄ±sÄ±yla Ã§ok mutlu.Â