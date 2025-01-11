Tacize uğradı, hapse girdi, şimdi de başına bu geldi...Paris Hilton'un manzaralı evi yandı, kül oldu... 'Acımı anlatacak kelime bulamıyorum'

Haberin Devamı

Tabii ki bölgede sadece servetleriyle tanınan ünlüler evlerini kaybetmedi. Nice insan belki de varını yoğunu elden çıkarıp satın aldığı yuvasını alevlere kurban verdi.

Yine de en çok konuşulan ayrıntı evleri yok olan ünlüler. Elbette birçoğu o kadar zengin ki ülkenin başka yerlerinde de dayalı döşeli evleri var... İstedikleri zaman yeni evler satın alabilir hatta yaptırabilirler.

Ama diğer yandan bakıldığında ellerinden kayıp giden o evler de onların yuvasıydı. Şimdi geriye sadece orada yaşadıkları anılar kaldı.

Haberin Devamı

İşte bu büyük yangında evi kül olan ünlülerden biri de Paris Hilton. İlk anda ünlü soyadına bakıldığında bu tür şeyleri hiç dert etmeyecek gibi görünse de Paris Hilton'a bu yaşadığı çok dokundu.

Malibu'daki evinin bulunduğu bölgede yangın kontrol altına alındıktan sonra gidip ziyaret etti Hilton. Daha doğrusu evinden arta kalan yıkıntıyı kendi gözleriyle gördü.

Kocası Carter Reum ile birlikte iki çocukları Phoenix ve London'ın yanı sıra evcil hayvanlarını da yanına alarak alevlerden canını zor kurtaran Hilton, evinin yıkıntısını gördüğünde de duygularına hakim olamadı.

O sırada çektiği bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Paris Hilton, 2021 yılında 8.4 milyon dolara satın aldığı evinin yıkıntıları arasında gezinirken, kalbinin milyonlarca parçaya bölündüğünü anlattı. Görüntü karşısında büyük ve derin bir şaşkınlığa düştüğünü de saklamadı.

KALP KIRIKLIĞIMI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

Sosyetik güzel, mesajında "Burada bir zamanlar evim olan bu yerde dururken hissettiğim kalp kırıklığını anlatmaya kelimeler yetmez" diye yazdı.

Haberi ilk duyduğunda şoke olduğunu belirten Hilton, olup biteni kendi gözleriyle görmenin kalbini milyonlarca parçaya böldüğünü saklamadı.

Haberin Devamı

"Burası benim sadece yaşadığım yer değildi.. Burası hayaller kurduğum, kahkahalar attığım ve bir aile olarak en güzel anıları biriktirdiğim yerdi" diye yazdı Hilton.

Sosyetik güzel sonra da evinin yıkıntıları arasında gezinirken her köşe hakkında takipçilerine bilgi verdi: "Burası Phoenix'in küçük elleriyle, sonsuza kadar saklayacağım sanat eserlerini yarattığı yerdi. Sevginin ve hayatın her köşeyi doldurduğu yerdi. Burayı küle dönmüş bir halde görmek kelimelerle anlatılamayacak kadar yıkıcı."

Hilton'un söylediğine göre onu daha da büyük bir üzüntüye boğan ayrıntı bu felaketin bir tek kendi başına gelen bir durum olmaması.

Bunu da şöyle anlattı Paris Hilton: "Birçok insan her şeyini kaybetti. Bu da sadece duvarlar ve çatılardan ibaret değil. Bu evleri yuva yapan anılar, eski fotoğraflar, hayatımızın yeri doldurulamayacak parçaları..."

Haberin Devamı

Paris Hilton'un 8,4 milyon dolara satın aldığı evinin önünde bir de okyanus manzarası vardı.

Yaşanan büyük felaketin ardından geriye sadece bu yıkıntı kaldı.

Sosyetik güzel, paylaştığı videoda bir zamanlar evi olan bu yıkıntının her köşesinde anıları olduğunu söyledi. Felaketi kendi gözleriyle görmenin yarattığı duyguyu anlatmaya ise kelimeler yetmeyeceğini belirtti.





Hilton, kocası Carter Reum ve iki çocuğuyla birlikte yeni yıl tatilinden döndükten sonra bu felaketle karşılaştı.

Haberin Devamı





YENİDEN İYİLEŞECEĞİZ... YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Hilton yaşadığı bu büyük acıya rağmen yine de kendini şanslı hissettiğini saklamadı. "Sevdiklerim, bebeklerim ve evcil hayvanlarım güvende. Bu en önemli şey ve ben bunlara sahip olduğum için minnettarım" diyerek ifade etti bu konudaki duygularını.

Paris Hilton, büyük felaketle mücadele etmek için hayatlarını riske atan tüm itfaiye ekiplerine ve gönüllülere ne kadar müteşekkir olduğunu da belirtti.

Hilton, bu felaket sonrasında yangını yaşayan ve her şeyini kaybeden insanlara yönelen sevginin, duaların ve nezaketin dünyada hala güzelliklerin var olduğunu hatırlattığını da saklamadı.

Haberin Devamı

Paris Hilton, Los Angeles bölgesini yakıp kül eden yangından etkilenen herkese şöyle seslendi: "Bu acıyla mücadele eden herkes bilsin... Yalnız değilsiniz... Bu olayda birlikteyiz. Yeniden inşa edeceğiz ve iyileşeceğiz. Eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız."

ÇOK ZENGİN AMA BAŞINA BİR SÜRÜ FELAKET GELDİ

Aslına bakılırsa doğuştan dünyanın en şanslı insanlarından biri Paris Hilton... Zaten kuşaklardın zengin bir aileden geldiği için hiç maddi zorluk çekmedi. İstediği her şeye fazlasıyla sahip oldu... Ama 43 yıllık hayatında yaşadığı tek trajedi de bu değil elbette.

Anılarını kaleme aldığı kitabında anlattığına göre ilk gençlik yıllarında ailesinin onu "uslanması için" gönderdiği özel bir okulda öğretmeni tarafından taciz edildi.

Hatta sonradan çocuk ve gençlere yönelik tacizler konusunda bir aktiviste dönüştü. Kendisinin yaşadığı ve hayatı boyunca etkisinden kurtulamadığı bu korkunç olayı başkaları da yaşamasın diye çaba göstermeyi sürdürüyor.

CEZAEVİNE DE GİRDİ

Hilton, gençlik yıllarında bir cezaevi deneyimi de yaşadı. Alkollü araç kullandığı için gözaltına alınan Hilton 2007 yılında üç hafta demir parmaklıklar ardında kaldı.

Hatta 45 günlük cezasını çekmek için hapse girdiğinde üçüncü gün panik atak geçirip serbest bırakıldı. Ama bu onu kurtaramadı. Sonra cezaevine döndü ve üç haftasını orada geçirdi.

Paris Hilton şimdi de kocası Carter Reum, oğlu Phoenix, kızı London ile yaşadığı evini de alevlere kurban verdi.