Taciz yüzünden diziden kovulan ünlü oyuncuya karısı sahip çıktı... Onu suçlayan rol arkadaşına seslendi: Kocamı işinden ettin... Tanıdığım en berbat insansın

Rol arkadaşının tacizle suçladığı oyuncunun karısından ise şaşırtan bir adım geldi... Karısı, ünlü oyuncuyu sosyal medya hesabından savundu.

Onu suçlayan kadın yıldıza da "Ailemize yaptıklarını gördün mü? Sen tanıdığım en rahatsız edici insansın" diye seslendi.

ROL ARKADAŞI TACİZLE SUÇLADI

Bu olayın kahramanları Matlock adlı dizide birlikte kamera karşısına geçen David Del Rio ile rol arkadaşı Leah Lewis.

28 yaşındaki Leah Lewis, birlikte kamera karşısına geçtiği David Del Rio'nun tacizine uğradığını ileri sürdü. Yapılan bir iç soruşturmanın ardından da 38 yaşındakiDel Rio, diziden kovuldu.

Rol arkadaşının tacizine uğradığını ileri süren Leah Lewis, çok detaylı açıklama yapmadı ama sosyal medya hesabından kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Genç oyuncu "Annem burada... Emin ellerdeyim, sevgi ve güçle ilerliyoruz" dedi.

DEL RIO'NUN KARISINDAN ALAYLI SÖZLER

İşte onun bu paylaşımının ardından bu kez de David Del Rio'nun karısı Katherine Del Rio, bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Leah Lewis'in yüzünün yakın plan bir fotoğrafını paylaşan Katherine, üzerine de "Tanıdığım en rahatsız edici insan" diye yazdı.

Ama bununla da yetinmedi.

Lewis'in sosyal medya paylaşımıyla alay ederek "Annem burada... Leah'nın ailemize yaptıklarından sonra sevgi ve güçle ilerliyoruz.. Bütün sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz" satırlarını ekledi.

Bu paylaşımın öncesinde Katherine Del Rio'yu sosyal medyada takip eden Lewis bu paylaşımın ardından onu takipten çıktı.

David Del Rio'nun karısı Katherine, onu tacizle suçlayan Leah Lewis'in paylaşımıyla alay etti.

OLAYLAR EYLÜL AYINDA YAŞANDI

David Del Rio'nun Matlock dizisinden kovulmasına neden olan olaylar geçen eylül ayının son günlerinde yaşandı. Leah Lewis'in iddiasından sonra Del Rio bir iç soruşturma geçirdi ve dizinin kadrosundan çıkarıldı.

1986 ile 1995 arasında yayınlanan aynı adlı yapımın yeniden yorumu olan Matlock dizisinde David Del Rio, Bill Martinez, onu tacizle suçlayan Leah Lewis de Sarah Franklin karakterine hayat veriyordu.