Taciz okulunun kapÄ±sÄ±na kilit vuruluyor: Sosyetik gÃ¼zel bile orada bir kÃ¢busu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik o anlattÄ±ÄŸÄ± tÃ¼yler Ã¼rperten olaylarÄ±, zengin ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸi bir yatÄ±lÄ± okulda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

GerÃ§ekten de Hilton'un dudaklarÄ±ndan dÃ¶kÃ¼len sÃ¶zler, en duygusuz insanÄ± bile derinden etkileyecek tÃ¼rdendi.

Zaten sonrasÄ±nda da Paris Hilton, Ã§ocuk yaÅŸta ailelerinin ve eÄŸitmenlerinin tacizine uÄŸrayanlarÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ oldu.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

TACÄ°Z OKULUNUN LÄ°SANSI Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸte Hilton'Ä±n geÃ§miÅŸte hayatÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerini geÃ§irdiÄŸi Utah, Springville'deki Provo Canyon Okulu'nun kapÄ±sÄ±na ÅŸimdi kilit vurulmak Ã¼zere.

SÃ¶z konusu yatÄ±lÄ± okulun lisansÄ± "Ã–ÄŸrenciler iÃ§in geÃ§erli saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle iptal edildi.

Haberin DevamÄ±

Utah eyalet mahkemesinin bu kararÄ± geÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Okul yÃ¶netiminin itiraz duruÅŸmasÄ± talebinde bulunmak iÃ§in ise 15 gÃ¼n sÃ¼resi var.

Paris Hilton, 16 yaÅŸÄ±ndayken bu yatÄ±lÄ± okula gÃ¶nderildiÄŸini, orada da uyuÅŸturucu verilerek tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

YapÄ±lan incelemelerde söz konusu yatÄ±lÄ± okulla ilgili olarak, geçen yÄ±ldan bu yana öÄŸrenci ve personel oranÄ±nÄ± artÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±, bir öÄŸrenciye karÅŸÄ± gereksiz fiziksel müdahale ve yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ baÅŸvurularÄ±nda sicil kayÄ±tlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi eksiklikler tespit edildi.





'BU KARAR Ã–NEMLÄ° BÄ°R DÃ–NÃœM NOKTASI'

Kendisi de ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bu okulda okuyan ve Ã¶ÄŸretmenlerinin tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Paris Hilton ise bu kararÄ±n Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hilton yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada: "Elli yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ã§ocuklar istismar, ihmal ve travma hikÃ¢yeleri anlattÄ±. BugÃ¼n devlet, hayatta kalanlarÄ±n uzun zamandÄ±r bildiÄŸi gerÃ§eÄŸi doÄŸruladÄ±: Provo Canyon School, korumasÄ± altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±raktÄ±" dedi.

Â

Hilton, sÃ¶z konusu okulun kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde de Ã¶n saflarda yer aldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Paris Hilton, kendisinin de geÃ§miÅŸte o Ã§ocuklardan biri olduÄŸunu belirterek " â€œYardÄ±m iÃ§in aÄŸlamanÄ±n ve kimsenin gelmeyeceÄŸine inanmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu biliyorum. BugÃ¼n hÃ¢lÃ¢ o tesiste bulunan Ã§ocuklar, sonunda onlarÄ± korumaya gelecek birilerinin olduÄŸunu biliyor" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±.

Hilton, yÄ±llardÄ±r sÃ¶z konusu okulun kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in kampanyalar yapÄ±yor ve bu konuda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere katÄ±lÄ±yor.

Â

YAÅžADIÄžI KARANLIK GÃœNLERÄ° HÄ°Ã‡ UNUTAMADI

BugÃ¼n Carter Reum ile mutlu evliliÄŸinden iki Ã§ocuk annesi olan Paris Hilton, 16 yaÅŸÄ±ndayken kendi deyimiyle "bir gece yataÄŸÄ±ndan koparÄ±lÄ±p gÃ¶nderildiÄŸi" okulda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± her fÄ±rsatta itiraf etti.

Haberin DevamÄ±

Bu olaylarÄ± anÄ± kitabÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± andan itibaren de 43 yaÅŸÄ±ndaki Hilton, baÅŸka genÃ§lerin de bunlarÄ± yaÅŸamamasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶steriyor.

Bu dÃ¶neme iliÅŸkin Hilton, "Zorla ilaÃ§ verildi ve personel tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±m. Åžiddetli baskÄ± gÃ¶rdÃ¼m ve koridorlarda sÃ¼rÃ¼klendim, Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak soyulup ve hÃ¼cre hapsine atÄ±ldÄ±m" itiraflarÄ±nda bulundu.





Ä°LK GENÃ‡LÄ°K YILLARININ KABUSU

Hilton, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu korkunÃ§ olaylarÄ± anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼. Daha kitabÄ± satÄ±ÅŸa bile Ã§Ä±kmadan yapÄ±lan alÄ±ntÄ±larla ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kabus da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmiÅŸ oldu.

Paris: The Memoir adlÄ± kitabÄ±na gÃ¶re Ã§ok hÄ±zlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Hilton'u ailesi bu tÃ¼rden bir tedavi merkezine gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±.

Â

Haberin DevamÄ±

AynÄ± zamanda okul da olan bu kurumun bir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±: Aileler, bir tÃ¼rlÃ¼ yola gelmeyen asi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n biraz olsun topluma uyum saÄŸlamayÄ± Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in bu okula gÃ¶nderiyordu. Paris Hilton da bu nedende o okulda eÄŸitim gÃ¶rmesi iÃ§in Utah'a gÃ¶nderildi.

Provo Canyon adlÄ± okulda yaÅŸananlar ise Hilton'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re korkunÃ§tu.

Hilton, henÃ¼z reÅŸit bile olmadÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶nemde tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Hatta o tacizlerin Ã¶ncesinde kendilerine uyuÅŸturucu benzeri bir madde verildiÄŸini bu yÃ¼zden yarÄ± bilinÃ§siz halde olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hilton kitabÄ±nda o dÃ¶nemi ÅŸu satÄ±rlarla anlattÄ±: Bana verilen haplarÄ± yuttum ve bir podyum mankeninin kusursuz maskesiyle duvara bakmaya baÅŸladÄ±m. Bize her ne verdilerse bu benim, kafamÄ±n bedenimden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissetmeme neden oldu. Bu beni korkuttu. Bu yÃ¼zden kapsÃ¼lleri yutmadÄ±m ve ilk fÄ±rsatta tÃ¼kÃ¼rmek iÃ§in alt dudaÄŸÄ±mÄ±n iÃ§ine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m."

Haberin DevamÄ±

YazdÄ±ÄŸÄ±na göre Paris Hilton'Ä±n ailesi onu daha sonra yaÅŸamasÄ± için Fransa'ya büyükannesinin yanÄ±na gönderdi. Bu yaÅŸadÄ±klarÄ± yüzünden uzun süre erkeklerle uygun iliÅŸkiler kuramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi. Paris Hilton'Ä±n kitabÄ±nda altÄ±nÄ± çizdiÄŸi baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var: "Pedofili hakkÄ±nda konuÅŸabilmek benim onlarca yÄ±lÄ±mÄ± aldÄ±. Onu bir çocuk tacizcisi konumuna getirmek kendimi de kurban konumuna getirmekti."