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Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

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#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Taciz
Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbilin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:30

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbilin cezası belli oldu

4 AY 15 GÜN HAPİS
Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. ‘Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Taciz

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