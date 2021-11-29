Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Mustafa Cengiz son yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz son yolculuğunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Lodos kabusu... İstanbuldan acı haber geldiLodos kabusu... İstanbul'dan acı haber geldi#Hava Durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda fırtına paniği Hayat felç oldu... Saat kulesi parçalandıİstanbul'da fırtına paniği! Hayat felç oldu... Saat kulesi parçalandı#İstanbul
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Oyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkünOyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkün?#NFT
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
Günay Musayeva acı gerçeği anlattı: Oğlum babasını öldü biliyorGünay Musayeva acı gerçeği anlattı: Oğlum babasını öldü biliyor#TOLGA KAREL
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

#Prenses Charlene#Prens Albert#Grimaldi Ailesi

Yüzyıllardır süregelen efsaneyi duymuş olabilirsiniz. Özellikle Avrupa'da yaygın olarak anlatılan bu efsane "Grimaldiler'in laneti" olarak biliniyor. İnanışa göre de aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor bu lanet, hatta aileye sonradan katılanları bile etkisi altına alıyor.  

Haberin Devamı

ONURUNU KORUMAK İÇİN CANINA KIYDI
Efsaneye dönecek olursak... Yüzyıllar önce güzel ve soylu bir Flaman kadın vardı. Bu kadın aynı zamanda bir cadıydı inanışa göre. O zamanlar kayalıklardan oluşan tek gemilik bir liman şehrinden ibaret küçücük ülkenin prensi de bu kadını görür görmez etkilenir. Ama genç kadın,  prensin, onurunu lekelemesine izin vermek istemez. Öte yandan prens kadından aldığı "hayır" yanıtını kabul etmez. Bir gün sevgisinin "gönülsüz hedefini", küçücük ülkesinin görülmeye değer kayalıklarında bir romantik yürüyüşe davet eder. Onu etkileme girişimleri sonuçsuz kalır, kadın prense direnir. Sabrı taşan prens de zorla amacına ulaşmaya çalışır.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

ÖLMEDEN ÖNCE BÜTÜN AİLEYE LANET OKUDU
Prensin bu tacizinden kurtulan kadın çareyi, kendini kayalıklardan aşağıya atmakta bulur. Çünkü, hayatının geri kalanını bu "zorla sevilme" talebinin yarattığı saldırılar altında geçiremeyeceğini anlamıştır. Prensin tacizine maruz kalan genç kadın, kendini kayalıklardan aşağıya bırakmadan önce döner ve Prens'e şunları söyler: "Grimaldiler asla evlilikte mutluluğu bulamayacak." Ve görünüşe göre aradan yüzyıllar geçse de bu efsanedeki lanet hala geçerliliğini koruyor.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

Haberin Devamı

LANET TUTTU MU?
Bu efsanede sözü edilen bir zamanların önemsiz küçük ülkesi Monako Prensliği. Flaman kadının lanetine neden olan kişi de ülkenin ilk yöneticisi Prens Rainier. Yani herkesin tanıdığı, Grace Kelly'nin eşi Prens Rainier'nin atası. Her ne kadar Monako Prensliği'nin tahtında oturan Grimaldi ailesi bu efsaneyi yalanlasa da yaşananlar, Flaman kadının lanetinin tuttuğunu doğrular gibi. Ailenin evliliklerinin çoğu gerçekten de boşanma veya trajediyle sonuçlandı. Prens Albert'in küçük kız kardeşi Stephanie iki kez evlenip boşandı, her iki evlilik de bir yıldan biraz fazla sürdü. Albert'in ablası Caroline'in ikinci kocası Stefano, 30 yaşında bir sürat teknesi kazasında öldü. Annesi Prenses Grace 1982'de bir trafik kazasında öldü. Bu, prenslik için çok travmatik bir andı.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

FELAKETİN EŞİĞİNDE
Şimdi de 63 yaşındaki Prens Albert ile 2011'de evlendiği 43 yaşındaki Güney Afrikalı olimpik yüzücü Charlene Wittstock'un ilişkisi çözülmek üzere son aşamalarında gibi görünüyor. Anlaşılan aile bu Noel’de başka bir evlilik felaketinin eşiğinde.

Haberin Devamı

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

İSVİÇRE'DE BİR KLİNİKTE OLDUĞU SÖYLENTİLERİ ÇIKTI
En son kameralar karşısına çıktığında bariz bir şekilde kilo kaybettiği görülen Charlene, yılın çoğunu kocasından uzakta geçirdikten sonra sadece birkaç hafta önce memleketi Güney Afrika'dan Monako'ya döndü. Resmî açıklamaya göre, geçirdiği kulak ameliyatından ötürü tıbbi tavsiye nedeniyle uçamadığı için altı ayını orada geçirmişti. Şimdi, kocasının yorgunluk olarak adlandırdığı ama birçok kişiye inandırıcı gelmeyen bir durumdan ötürü ismi açıklanmayan bir ülkede tedavi görüyor. Prenses Charlene'in, İsviçre'de bir klinikte kaldığına dair söylentiler yayılmış olsa da bu henüz doğrulanmış değil.

Haberin Devamı

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

ALTI YAŞINDAKİ İKİZLERİ YÜREKLERİ BURKTU
Geçen hafta Monaco'nun ulusal günü kutlamaları için babalarına sarayın balkonunda eşlik eden altı yaşındaki ikiz çocukları Prens Jacques ve Prenses Gabriella, "Anne seni özledik" yazılı pankartlar taşıyordu.

'O KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ'Albert, People dergisine verdiği demeçte, karısının sağlık sorunlarıyla ilgili bugüne kadarki en kapsamlı açıklamayı yaptı: “Onunla erkek kardeşleri ve erkek kardeşlerinden birinin eşiyle oturup konuştuk. Kararını çoktan vermişti, biz sadece yüzümüze onaylamasını istedik. Bunu istiyordu. Yapılması gereken en iyi şeyin gidip dinlenmek, gerçek bir tıbbi çerçeveli tedavi görmek olduğunu zaten biliyordu… Tabii ki son birkaç ayda geçirdiği farklı ameliyatların ve prosedürlerinin sonuçları vardı. Bu kesinlikle bir faktördü, ancak bu noktada daha fazla yorum yapmamayı tercih ediyorum. İnanılmaz bir yorgunluk çektiğini söyleyebilirim. Birkaç gündür iyi uyuyamamıştı ve hiç iyi yemek yemiyordu. Çok fazla kilo kaybetmiş, bu da onu diğer olası rahatsızlıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Soğuk algınlığı ya da grip ya da Tanrı bizi korusun, COVID."

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

'MUTSUZLUĞUNUN GÖRÜLMESİNİ İSTEDİ"
Daily Beast'e konuşan ailenin tanıdıklarıysa, Charlene'in uzun yıllardır derin bir mutsuzluk içinde olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce Monako'daki Palais Princier'de Albert ve Charlene'i öğle yemeği için ziyaret eden bir kaynak, Charlene'in tüm yemek boyunca sessizce hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi. Yemeği "son derece rahatsız edici" olarak nitelendiren kişi, "Albert, karısının ağladığını hiç kabul etmedi" dedi. "Neden kalkıp gitmediğini anlayamadım. Sadece mutsuzluğunun görülmesini istediğini varsayabilirim."

Haberin Devamı

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

MUTLULUK PARAYLA SATIN ALINMAZ
Doğrusu, Charlene'in mutsuzluğuna ilişkin söylentiler, 2011'de Albert'le olan düğününden beri dillerden düşmüyor. Üç gün süren ve 70 milyon dolara mal olan düğünündeki ağlamaklı görünümü ve o garip balkon öpücüğü, kimilerine göre paranın mutluluğu satın alamayacağını söyleyen özdeyişi kanıtlar nitelikteydi. Düğünden önce Fransız gazetelerinde damat ve gayri meşru çocukları gibi konular üzerine birçok iddia yer aldı. Sıkça dile getirilen dedikodulardan biri de Charlene’in düğünden önce Monako'dan kaçmayı defalarca denediğiydi. Charlene'in belirgin duygusal rahatsızlığı da bu iddiaları destekliyordu.

Haberin Devamı

HAVAALANINA GİDERKEN YOLUNU KESTİLERJournal du Dimanche, ilk olarak Charlene'in, Mayıs 2011'de gelinlik dikiminin planlandığı Paris'teki Güney Afrika büyükelçiliğine sığındığını, burada pasaportunun elinden alındığı ve Monako'ya dönmeye ikna edildiği yazdı. Journal du Dimanche, ayrıca, o ayın ilerleyen günlerinde, düğünden sadece bir hafta önce Formula 1 Grand Prix'sine tekrar kaçmayı denediğini, Güney Afrika'ya dönüş uçuşu için Nice havaalanına giderken yolunun kesildiğini iddia etti. Saray, iddiaları "tamamen çılgın" olarak nitelendirerek reddetti, ancak bu hikâye pekçok kişinin aklına yattı.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

EN BÜYÜK TALİHSİZLİK
Çiftin bir talihsizliği de rahatsız edici evlilik törenlerinin bariz bir şekilde bir aşkı içeren William ve Kate'in düğününden sadece 10 hafta sonra gerçekleşmesiydi. Bu nedenle, Naomi Campbell, Nicolas Sarkozy ve Roger Moore gibi konukların yer aldığı düğün yoğun bir incelemeden geçti. İngiliz gazetesi The Times'a konuşan Charlene o dönemde şunları söylemişti: "Her şey çok bunaltıcıydı ve söylentiler yüzünden karışık duygular içindeydim. Açıkçası gerginlik arttı ve gözyaşlarına boğuldum. Sonra 'Oh hayır, şimdi bütün dünya ağladığımı gördü' diye düşünüp bir daha ağladım.”

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

ABLASI ARALARINI BOZMAYA ÇALIŞTI
Charlene’nin mutsuzluğundaki diğer bir faktörse, orta sınıf geçmişine dayalı olarak kendisini en başından istemeyen ve onu rolünü gerçekleştirmede başarısız olarak gören Monakolu seçkinlerin züppeliği oldu. Albert'in kız kardeşlerinin de destekleyici olmadığı, özellikle Caroline’in genellikle arayı bozucu bir rol oynadığı söyleniyor.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİBu yıl mart ayında doğayı koruma amaçlı hayır kurumunun düzenlediği bir gezi için Güney Afrika'ya giden Charlene çok az gözler önüne çıktı. Geri dönmediğinde saray, sebebin yüzücülük geçmişinden kalma bir kulak rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği bir ameliyat olduğunu söyledi.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

'BU GÜLÜNÇ YALANI DAHA NE KADAR SÜRDÜRECEK?'
Ancak, Monako’nun iki önemli olayı olan Grand Prix ve Kızıl Haç balosunu kaçırdığında, bazı gözlemciler açıkça bu hikâyeyi sorgulamaya başladı. Saygın bir muhafazakâr kadın dergisi olan Madame Figaro, "Gergedanların kaçak avcılığına karşı mücadele daha ne kadar Monako Prensesi'nin birinci önceliği olmaya devam edecek? Monakolu II. Albert, gülünç hale gelen bu yalanı daha ne kadar sürdürecek?"

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

EVLİLİK DIŞI OĞLU ÖZEL GECEYE KATILDI İDDİASI
Paris Match’e yazan Fransız hükümetinin kültür danışmanı Stephane Bern “Albert ve Charlene ayrılmanın eşiğinde mi?” diye sordu. Makalede, Albert'in, kendisinden şimdi 18 yaşında bir oğlu olan hava hostesi Nicole Coste'un, Charlene'in yokluğunda Kızıl Haç balosuna katılmasına izin verdiğini iddia etti. Rapora göre oğlu da katıldı.

Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı: Prenses Charlene, kalabalık masada ağlayıp mutsuzluğunu herkese göstermek istedi

FLAMAN CADININ LANETİ AKILLARDAN ÇIKMIYOR
Nihayet 8 Kasım'da eve dönen Charlene, Albert'e ve genç ikizlerine sarıldığı “mutlu gününün” bir fotoğrafını paylaştı. Ancak dönüşünün Grimaldiler için yeni bir sayfanın açtığına dair umutlar Charlene’in saraydan yine ayrılmasıyla kısa sürede suya düştü. Daha sonra People dergisine konuşan Albert, “İlk birkaç saatten sonra onun iyi olmadığı oldukça belli oldu. Bunun bizim ilişkimizle ilgisi yok. Bunu açıklığa kavuşturmayı çok istiyorum. Mesele ilişkimizdeki sorunlar değil,” dese de Flaman cadının laneti herkesin aklında yer etmeye devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Charlene#Prens Albert#Grimaldi Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen