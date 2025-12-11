Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± tanÄ±ttÄ± Ä°ÅŸletme okudu dediler... ÃœnlÃ¼ gelinin adÄ± da taciz skandalÄ±nda: Oyunculuk dersleri al, parasÄ± benden

Haberin DevamÄ±

Ailenin gelini de ÅŸÃ¶hret peÅŸinde koÅŸan bir TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼yken evlendi, durulup oturdu hatta dÃ¶rt tane de Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

Ã–nceleri "istenmeyen gelin" olsa da sonradan aile onu baÄŸrÄ±na bastÄ±. KocasÄ±nÄ±n ona olan aÅŸkÄ± ise tartÄ±ÅŸma gÃ¶tÃ¼rmez. Aradan geÃ§en bunca yÄ±la raÄŸmen hala ona gÃ¶zleri pÄ±rÄ±ldayarak bakÄ±yor.

Durum bÃ¶yle ama son yaÅŸanan geliÅŸme, dÃ¼nyanÄ±n en korkunÃ§ taciz Ã§etesinin elini, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda ailenin gÃ¼zel ve sakin gelinine de uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

BÃœYÃœK SKANDAL ÃœNLÃœ AÄ°LEYE DE UZANDI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aile, Ä°sveÃ§'in kraliyet ailesi... OlayÄ±n kahramanÄ± da ailenin gelini yani Kral ve KraliÃ§e'nin tek oÄŸlu Carl Philip'in karÄ±sÄ± Prenses Sofia.

Daha geÃ§en yÄ±l Ã¼Ã§ erkek Ã§ocuk Ã¼stÃ¼ne bir tane kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getiren Sofia, uzun bir doÄŸum iznine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdiyse dÃ¼nyanÄ±n en karanlÄ±k skandallarÄ±ndan birine karÄ±ÅŸan adÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.

Ã‡ok okunan bir Ä°sveÃ§ gazetesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prenses Sofia, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen isimleriyle tanÄ±ÅŸan hatta bu yÃ¼zden yÄ±llar sonra onlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belaya girmesine neden olan tacizci ve seks taciri Jeffrey Epstein ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ!

Tabii ki evlenmeden Ã¶nceki dÃ¶nemde ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda.

ONLARI NEW YORK'TA ÃœNLÃœ Ä°Åž KADINI TANIÅžTIRDI

Dagens Nyheter adlÄ± gazetenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prenses Sofia, New York'ta bulunduÄŸu yÄ±llarda genÃ§ hatta Ã§ocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ± istismar eden Epstein ile birkaÃ§ kez buluÅŸtu.

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi kaynaklarÄ± da bu durumu doÄŸruladÄ±. Gazetenin haberine gÃ¶re onlarÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi de New York'ta yaÅŸayan iÅŸ kadÄ±nÄ± Barbro Ehnbom oldu.

Kendi Ã¼lkesinden New York'a giden kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndaki giriÅŸimlerini destekleyen Ehnbom, Prenses Sofia'yÄ± da ya da o zamanki adÄ±yla Sofia Hellqvist'i Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°sveÃ§ gazetesi "Barbro Ehnbom'un, Jeffrey Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±nlardan biri de Sofia'ydÄ±" iddiasÄ±nda bulundu.

Hatta yine gazetenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Epstein, Sofia'nÄ±n New York'ta alacaÄŸÄ± oyunculuk derslerinin masraflarÄ±nÄ± Ã¶demeyi bile teklif etti.





Ä°Åž KADINININ VAKFINA MADDÄ° DESTEK SAÄžLIYORDU

Gazetenin haberine gÃ¶re Jeffrey Epstein, 2014 yÄ±lÄ±na kadar Barbro Ehnbom'un vakfÄ±na yÃ¼ksek miktarda para baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.

Ehnbom da Sofia'nÄ±n henÃ¼z Ã§ok genÃ§ olduÄŸu ve Prens Carl Philip ile tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶nemde genÃ§ kÄ±za akÄ±l hocalÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Sofia, Ä°sveÃ§'te kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Hotel Paradise adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ± bittikten sonra 2005 yÄ±lÄ±nda New York'a gitti.Â

Ä°sveÃ§ KralÄ±, Karl Gustaf ile karÄ±sÄ± KraliÃ§e Silvia, Ã¶nceleri tek erkek evlatlarÄ± Carl Philip'in Sofia Hellqvist ile aÅŸkÄ±nÄ± onaylamadÄ±. Ama iki gencin birbirini gerÃ§ekten sevdiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce direnmeyi bÄ±raktÄ±lar.





GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°NÄ° BÄ°LEN KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° ONU GELÄ°N OLARAK Ä°STEMEMÄ°ÅžTÄ°

Orada bulunduÄŸu sÄ±rada da bazÄ± reklam filmlerinde oynadÄ±, iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± modelliÄŸi yaptÄ±. Hatta o dÃ¶nemde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± yÃ¼zÃ¼nden, Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi onun Carl Philip ile iliÅŸkisine sÄ±cak bakmadÄ±.

Fakat Prens'in niyetinin gayet ciddi olduÄŸunu gÃ¶ren aile sonradan Sofia'yÄ± kabullendi.Â 2015 yÄ±lÄ±nda Sofia ve Carl Philip evlendi. Åžu anda da dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar.

Sofia, evlendikten sonra kraliyet ailesine uyum saÄŸladÄ± hatta halkÄ±n da sevgisini kazandÄ±.

Sofia ile Carl Philip 10 yÄ±l Ã¶nce evlendi. ÃœÃ§Ã¼ erkek bir tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu var mutlu Ã§iftin.





TACÄ°ZCÄ°YLE TANIÅžTIRAN KÄ°ÅžÄ° ONU PRENSES OLMAYA DA HAZIRLADI

Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde Sofia'nÄ±n New York'ta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Ä°ngilizce ve iÅŸletme eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi yer alÄ±yor.

Bu arada Alman Bunte dergisi de Sofia'nÄ±n, Ä°sveÃ§ kraliyet ailesine gelin gitmesinde ve bir prensese dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinde Barbro Ehnbom'un bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ± bir haberinde.

Her ne kadar ilk bakÄ±ÅŸta Kral 16'ncÄ± Gustav ve karÄ±sÄ± Silvia iÃ§in ideal bir gelin adayÄ± olmasa da Ehnbom, Sofia'yÄ± prensesliÄŸe hazÄ±rlayan kiÅŸi olarak da biliniyor.

Hatta onu New York'ta Epstien ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸ kadÄ±nÄ± Ehnbom, Sofia ile Carl Philip'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de katÄ±ldÄ±.





KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°: HER ÅžEY 20 YIL Ã–NCEYDÄ°: O ADAYA HÄ°Ã‡ GÄ°TMEDÄ°

Ä°ÅŸ kadÄ±nÄ± bugÃ¼ne kadar Ä°sveÃ§'te saygÄ±n bir konuma sahipti. Fakat Ã¼lkesinden New York'a giden genÃ§ kÄ±zlarÄ± Jeffrey Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra bu durumu sorgulanÄ±r hale geldi.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi "Prenses Sofia, sÃ¶z konusu kiÅŸiyle yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l Ã¶nce birkaÃ§ kez gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. O zamandan beri hiÃ§bir temas olmadÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Bu arada Aftonbladet adlÄ± gazete,Â Sofia'nÄ±n, Epstein'in cehennem adasÄ± olarak bilinen Karayipler'deki adasÄ±nda hiÃ§ bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â da yazdÄ±.Â

Sofia ile Carl Philip gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlendi.Â