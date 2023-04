Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Haberin Devamı

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetmesi, ülkesinde yaşayan milyonlarca kişiyi üzüntüye boğdu. Onlardan biri de 66 yaşındaki Charles Haslett'tı. Ancak Haslett, diğer vatandaşları kadar uzun süre yas tutabilecek vaziyette değildi.

The New York Times'a konuşan Haslett, "Sorumluluğun yükünü omuzlarımda hissediyordum. Zaman gelmişti" diye özetledi o günlerdeki ruh halini.

Peki neydi Haslett'ın üzerindeki bu sorumluluk?

Haslett'ın mesleği taklitçilik; ama yanlış anlamayın yasa dışı bir şey yapmıyor. Haslett çeşitli etkinliklerde Kraliçe Elizabeth'in en büyük oğlu Charles'ı canlandırıyor. Dolayısıyla Elizabeth'in ölümü Charles'ın tahta geçeceği anlamına geldiği gibi Haslett'ın kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu.

Haslett, Kraliçe'nin ölümünün ardından kendisini "olduğundan daha kral gibi" göstermek için hemen hazırlıklara başladı. Bu amaç için 5.000 sterlinden fazla para harcayan Haslett, Charles'ın saç rengiyle benzeşen özel bir peruk yaptırdı, imzası haline gelen kruvaze ceketli takım elbiselerinden iki kat diktirdi ve serçe parmağından eksik etmediği mühür yüzüğünün bir kopyasını hazırlattı.

Connections Entertainment şirketinin internet sitesinde, Haslett'ın sadece isminin değil fiziksel özelliklerinin ve davranışlarının da Kral Charles'a benzediği vurgulanıyor. Haslett'ın aldığı ücret etkinlik başına 1000 sterlinden başlıyor.

Bununla da yetinmeyen Haslett, kulaklarını da Charles gibi kepçeleştirmek için plastik makyaj için kullanılan kil malzemelerden sipariş etti.

Kraliyet Ailesi'ndeki gelişmeleri yakından takip edenlerin bildiği üzere, 74 yaşındaki Kral 3'üncü Charles, 6 Mayıs günü Westminster Abbey'de resmen taç giyecek. Bu durum Haslett'ın işlerinin de her zamankinden daha yoğun olması anlamına geliyor. Haslett, hayır etkinliklerinden piyango çekilişlerine, taç giyme kutlamalarından şirket partilerine koşturup duruyor.

Bu durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirten Haslett, yıllarca Kraliçe Elizabeth'in benzerlerinin gölgesinde kaldıktan sonra nihayet spot ışıklarının kendilerine dönmesinden memnun olduğunu söyledi.





YILLARCA 'YETENEKSİZ KRALİÇELER'İN ARKASINDA KALDILAR

Uzun zamandır Charles'ı canlandıran 62 yaşındaki Guy Ingle da Haslett'la aynı fikirde.

Yıllarca Elizabeth'in benzerlerinin arkasında ikinci planda kaldığını, etkinliklerde hep arka sıralara hapsolduğunu ifade eden Ingle, "Üstelik o kraliçelerin hiçbirinde yetenekten eser yoktu. Çok sinir bozucu bir durumdu" diye konuştu.

Ingle, Charles'ın büyük oğlu Prens William ile eşi Catherine'i canlandıran taklitçilerin bile kendilerinden daha popüler olmasının daha da can sıkıcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak bugünlerde yağan iş teklifleri nedeniyle başını kaşıyacak zamanı olmadığını belirten Ingle şöyle devam etti:

"Majesteleri'nin vefatından hemen sonra bu kadar çok teklif almak beni şaşırtmıştı. Hangisini seçsem çıkmazı içindeydim."

Ingle'ın kingcharleslookalike.co.uk adresli internet sitesinde, "Diğer benzerler orada öyle dikilir, sadece Guy insanların arasına karışıp ortamdaki eğlendirebilir" gibi iddialı ifadeler yer alıyor.

Ingle, önümüzdeki bahar aylarında tam 12 etkinlikte izleyicilerin karşısına çıkacak. Üstelik Charles'ın kral olduğu Eylül ayından bu yana, Ingle'ın etkinlikler için aldığı ücret de ikiye katlanmış durumda. (Ingle, ne kadar para kazandığını açıklamayı reddetmekle birlikte bir keresinde Heathrow Havalimanı'nında yeni bir terminal açılışı için verilen partiye katılmak için 800 sterlin aldığını söyledi.)

81 YAŞINDA PROFESYONEL TAKLİTÇİ OLDU

Charles'ın bir diğer benzeri de emekli bir iç mimar olan Ian Lieber.

Uzun yıllardır hiç tanımadığı insanların kendisine gelip "Prens Charles'a ne kadar da benziyorsunuz böyle" dediğini aktaran 81 yaşındaki Lieber, nihayet bu benzerliği bir kariyere dönüştürmeye karar verdi ve yakın zamanda bir menajerle çalışmaya başladı.

"Adeta bambaşka bir fantezi dünyasına giriyorsunuz" diyen Lieber, önümüzdeki günlerde bir şirket yemeğine ve hatta bir bar mitzvah'ya (Yahudilerin 13 yaşındaki erkek çocukları için düzenledikleri yetişkinliğe geçiş töreni) katılacağını belirtti.

Uzmanlık alanı ünlülerin benzerleri olan menajer Susan Scott, geçtiğimiz yıllarda Charles'ın benzerlerine yönelik talebin, diğer Kraliyet Ailesi üyelerinin taklitçilerine olana kıyasla çok sınırlı olduğunu belirtti.

Haslett, bu durumu Charles'ın sicilinin annesi kadar temiz görülmemesiyle açıkladı ve Prenses Diana ile olan fırtınalı evliliğini ve Camilla Parker Bowles'la olan ilişkisini hatırlattı.

Bu benzerlikler, taklitçileri bazen zor durumlara da sokuyor. Özellikle de benzedikleri kişilerle aynı ortamda rastlaşmak tuhaf diyaloglara yol açabiliyor. Örneğin Haslett, 24 yıl önce Londra'da bir tiyatroda Charles'ın 50'nci yaş günü kutlamaları kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Charles'ın da sürpriz yapıp aynı etkinlikte sahneye çıkmasıyla Haslett ufak bir şok yaşadı. Daha sonra Prens Charles'ın yanına gittiğini belirten Haslett, "Bana, 'Buraya beni daha iyi taklit edebilmek için geldiniz değil mi?' diye sordu. Ben de 'Aynen öyle efendim' dedim" ifadelerini kullandı.

CHARLES PEK POPÜLER DEĞİL AMA…

Hatırlanabileceği üzere, Charles, İngiltere monarşi tarihinde en uzun süre tahtın birinci sıradaki varisi olma rekorunu elinde tutuyor ve Kraliçe'nin hayatta olduğu dönemde İngiltere halkı tarafından pek sevilmiyordu.

Kral olduktan sonra da bu durum değişmedi; Charles, Elizabeth'in popülerliğinin çok gerisinde kaldı.

Ocak ayında Ipsos'un 1000 yetişkinle gerçekleştirdiği ankette, İngiltere halkının yarısından biraz fazlası Charles hakkında olumlu görüşler beyan etti. Kraliyet Ailesi üyeleri sıralamasında Charles, kız kardeşi Prenses Anne'in de oğlu William ve gelini Catherine'in de gerisinde kaldı.

Söz konusu anket Kral Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin hatıralarını hiçbir filtre uygulamadan anlattığı "Spare" isimli kitabın yayımlanmasından sonra yapıldı. Ankette en az sevilen Kraliyet Ailesi üyeleri, adı Jeffrey Epstein'le ve cinsel istismar skandallarıyla anılan Prens Andrew, Harry ve eşi Meghan oldu.

Scott, Prens Harry hakkındaki olumsuz yargıların Kral Charles'ın ve dolayısıyla Charles'ın benzerlerinin faydasına olabileceğini belirterek, "Diğerleriyle kıyaslandığında Charles kötünün iyisi gibi görülebilir" dedi.





ONLAR DA BİR AİLE GİBİ

Charles'ın taç giyme töreni için tıpkı 70 yıl önce Kraliçe'nin taç giyme töreninde olduğu üzere yüz binlerce kişinin Londra sokaklarını doldurması bekleniyor.

Charles ve benzerleri bu büyük gün öncesi son hızla hazırlıklarını sürdürürken, Kraliçe Elizabeth'in benzerleri de kendi devirlerinin kapandığını yavaş yavaş idrak ediyor.

Scott, temsil ettiği Elizabeth taklitçilerinden biri olan Jeanette Vane'in tekliflere halen açık olduğunu belirterek, "Eski günleri çok özlüyor" dedi.

Kraliçe'yi canlandıran bir diğer isim olan Mary Reynolds ise 50 yılın ardından Elizabeth'e saygısından emekli olmaya karar verdiğini belirtti. 89 yaşındaki Reynolds, son olarak Kraliçe'nin ölümünden birkaç hafta önce Zürih'te bir etkinlikte yer aldı.

Kraliçe öldükten sonra Londra'nın ünlü çay mağazası Fortnum & Mason'a davet edilen Reynolds'ın olumsuz cevap vermesi üzerine, mağaza Charles'ı canlandıran Ingle ile anlaştı.

Şimdilerde yeni nesil Kraliyet taklitçilerine destek olan ve Kral Charles'ın eşi Camilla'yı canlandıran bir kadına giyim kuşam tavsiyeleri veren Reynolds, "Biz taklitçiler de bir aile gibiyiz" diye konuştu.

Prens William'ı canlandıran Simon Watkinson da Kraliçe'nin ölümünü haber alır almaz baş sağlığı dilemek için Reynolds'ı aradığını belirterek, "Kraliyet Ailesi üyelerinin benzerleri olarak birbirimize çok yakınız çünkü pek çok etkinliğe birlikte katılıyoruz" dedi.

Avustralyalı bir mühendis olan Watkinson, Londra sokaklarında insanların sık sık kendisini durdurup "Siz Prens William mısınız?" diye sorması üzerine profesyonel taklitçiliğe başladığını söyledi.

