Hayatının tek aşkı ellerinden kayıp gitti... Tabutunu çoktan aldı büyük buluşmaya hazır: Cenazemde kimse ağlamasın!

Gerçekten de iyi günde kötü günde hep yan yana oldular. Ama elbette insanın ömrü sınırlı, sonsuza kadar sürmüyor. Onca yıllık kocası ilerleyen yaşına yenildi ve dünya sahnesinden çekilip gitti.

Ünlü şarkıcı da geride kaldı.. Ama kolu kanadı kırık bir halde. Sanki ruhunun yarısı yok olmuş gibi. Kendi yaşı da ilerledi ve doğal olarak sağlığı da eskisi gibi değil.

Yakın çevresine bakılırsa da şarkıcı, artık usul usul kendi cenaze törenini hazırlamaya başladı bile. Hatta önemli bir vasiyeti de var: Cenaze törenimde kimse arkamdan ağlamasın... Bunun yerine kutlama yapılsın!

59 YILLIK KOCASI ÖLDÜKTEN SONRA ONUN DA HAYATI DEĞİŞTİ

Kocasını kaybettikten sonra fiziksel sağlığı da ruh sağlığı da sarsılan bu ünlü şarkıcı Dolly Parton… 79 yaşındaki Parton, bu yılın mart ayında, 1966'da evlendiği kocası Carl Thomas Dean'i kaybetti.

82 yaşındaki Dean'in sağlığı bozuktu ama yine de Parton hayatını onunla paylaşmaktan mutluydu. Hayatı boyunca aşık olduğu tek erkek olan Dean'in ölümünden sonra hiçbir şey onun için eskisi gibi olmadı.

Daha birkaç ay önce sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ve etkinliklerini iptal etti. Hatta kız kardeşi sosyal medya hesabından "Ablam için dua edin" paylaşımı yaptı.

Her ne kadar Dolly Parton, hayranlarının yüreğini ağzına getiren bu paylaşımdan sonra sanıldığı kadar kötü olmadığını açıklasa da durum o kadar da güllük gülistanlık değil. Parton, böbrek taşıyla bağlantılı bir enfeksiyon yaşadığını söylese de hala tam olarak iyileşebilmiş değil.





TABUTUNU ALDI... CENAZE TÖRENİNİ PLANLIYOR

Hatta yine bazı etkinliklerini ve konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Şimdi ise yakın çevresi ünlü şarkıcının kendi cenaze törenini hazırladığını söylüyor. Onların ileri sürdüğüne göre Parton, tabutunu bile çoktan hazırladı.

Ayrıca cenaze töreninin bazı ayrıntıları hakkında da yakın çevresini haberdar etti. Buna göre Parton, cenaze töreninin memleketi olan Tennessee'deki Sevierville'de yapılmasını istiyor.

Elbette 11 kardeşinden hayatta kalan 8'i de törene katılacak. Yeğenleri, onların çocukları, uzak ve yakın kuzenler hepsinin törende buluşması en büyük dileği.





KİMSENİN ARKASINDAN AĞLAMASINI İSTEMİYOR

Dolly Parton "Kimsenin cenaze törenimde üzgün olmasını istemiyorum" diyor. "Bu törenin bir kutlama gibi olmasını arzu ediyorum."

Yakınlarına göre, tabutunun çevresinde toplanıp ağlayan aile üyelerine ve akrabalara, dostlara da sıcak bakmıyor Dolly Parton.

Ünlü şarkıcı, epeydir fiziksel sağlığıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Ama öncesinde de yakınlarını ruh sağlığı konusunda endişelendiren bazı açıklamalar yapmıştı.





KOCASININ HAYALETİYLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ

Dolly Parton hayata dönmeye çalışsa da bir itirafı yakınlarını endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı, kocasının hayaletiyle konuştuğunu ileri sürüyor çünkü. Elbette durum böyle olunca arkadaşları da onun için kaygıya kapılıyor.

Fakat bir arkadaşı Dolly Parton'ın ölümden sonraki hayata inandığını söyleyip "Sanki Carl hala onun yanındaymış gibi onunla konuşuyor" dedi.

Bu arkadaşına göre üç ay önce ölen kocasının, attığı her adımı izlediğine inanıyor Dolly Parton. Ayrıca ölmüş kocasıyla konuşmanın kendisine iyi geldiğini de düşünüyor.

ONU ÇAMAŞIRHANEDE GÖRÜP BEĞENDİ

Ünlü çiftin tanışma öyküsü ise gerçekten ilginç.

Carl Dean, o sırada henüz ünlü olmayan Dolly Parton'ı Nashville'de bir çamaşırhanede gördü... O sırada takvimler 1964 yılını gösteriyordu.

Parton, yeğenine bebek bakıcılığı yapıyordu. İkisi de çamaşırlarını yıkamak amacıyla bu iş için hizmet veren bir çamaşırhaneye gitmişlerdi o gün.

İşte Carl Dean bu sarı saçlı, gösterişli fiziğe sahip genç kızı orada görünce bir anda kelimenin tam anlamıyla kalbinden vuruldu.

Hatta onun dikkatini çekmek için ona seslenmeye başladı. Bir adım daha ileri gidip daha ilk gün bu güzel genç kıza birlikte gezmeye gitmeyi teklif etti.

BİR HAFTA HER GÜN VERANDADA BULUŞTULAR: Fakat New York Times'a verdiği röportaja göre Dolly Parton bu teklifi kabul etmedi. Söylediğine göre o dönemde bu tehlikeli bir durumdu. Bunu da şöyle anlattı Dolly Parton "Onunla gezmeye gidemezdim. Bize öğretilenlere göre tanımadığımız biriyle bir yerlere gitmek güvenli bir durum değildi. Bu kişiler sizi arka sokaklara götürebilirdi." Her ne kadar Dolly Parton onunla gezmeye gitmek istemese de başka bir şey yaptı. Carl'a "Yarın yeğenime baktığım eve gel" dedi... Tabii ki onu içeri almadı. Ama iki genç Parton'ın bebek bakıcılığı yaptığı evin verandasında buluştular. Carl Thomas Dean, bir hafta boyunca her gün Dolly'nin söylediği gibi o evin verandasına gitti ve genç kızla buluştu.





BİR HAFTA SONRA ONU AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Dean, daha sadece bir haftadır görüşüyorlardı ki ilk görüşte beğendiği bu genç kızın elinden tutup ailesinin yaşadığı eve götürdü. Orada annesiyle ve babasıyla tanıştırdı.

Zaten o noktadan sonra da olaylar kendilerinin bile beklemediği bir şekilde hızla gelişti.

Parton yine New York Times'a verdiği röportajda hızlı gelişen ilişkileri hakkında şunları söylemişti: "Carl'ın sonradan bana söylediğine göre daha ilk gördüğünde aradığı ve istediği kişinin ben olduğumu anlamış."

Dolly Parton ile Carl Dean, 1966 yılında evlendiler.

O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçekten de evlilik yeminlerini ettikleri gün olduğu gibi 'hastalıkta sağlıkta' iyi günde kötü günde hep birbirlerinin yanında oldular.