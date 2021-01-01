DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iptal edilmiÅŸti, hiÃ§ giyemediÄŸi gelinliÄŸini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

Ã–ÄžRETÄ°CÄ° BÄ°R YIL OLDU Ä°ÅŸte bunlardan biri de 29 yaÅŸÄ±ndaki TV yÄ±ldÄ±zÄ±. Kendi sosyal medya sayfasÄ±ndan da duyurduÄŸuna gÃ¶re genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iptal oldu, evini kaybetti, geleceÄŸini kaybetti. Yine kendi deyimiyle bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã§ok deÄŸerliydi Ã§Ã¼nkÃ¼ ona kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼stesinden nasÄ±l gelebileceÄŸini Ã¶ÄŸretti.



DÃœÄžÃœN Ã–NCE ERTELENDÄ°, SONRA Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°Â Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Made In Chelsea adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Tabitha Willett, Ã¶nce ertelenen sonra da iptal edilen dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde giyemediÄŸi gelinliÄŸini ilk kez sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Tabitha Willett iÃ§in her ÅŸey yolunda gitseydi, bu gelinlik provasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de Made In Chelsea adlÄ± reality ÅŸov kapsamÄ±nda ekrana da gelecekti.



'Ä°Ã‡Ä°MDEKÄ° GÃœCÃœN FARKINA VARDIM'Â Willett, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri uzun bir mesaj eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±. MesajÄ±na "2020 en deÄŸerli yÄ±ldÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz 12 ay iÃ§inde asla tahmin edemeyeceÄŸim kadar ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. AÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki herkesin hayatÄ±nÄ± etkileyen bir kÃ¼resel salgÄ±n vardÄ±, ama benim iÃ§in bundan fazlasÄ± oldu. HayatÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez geliÅŸmeleri ile ilgili Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. Ebeveyn olmayÄ± Ã¶ÄŸrendim, bekar bir ebeveyn olmayÄ± Ã¶ÄŸrendim, kayÄ±pla ve kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmayÄ± Ã¶ÄŸrendim. Ä°Ã§imde ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼Ã§ ve direnÃ§ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim" diye devam etti.



'HER ÅžEY DÃœZELÄ°YOR VE DAHA GÃœZEL OLUYOR'Â Sosyal medya sayfasÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in denediÄŸi bir baÅŸka gelinlik modeline de yer veren Willett, geÃ§miÅŸte 10 yÄ±l boyunca anti depresan kullanmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak "Kendimi ÅŸaÅŸÄ±rtmayÄ± ve mutlu olmayÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye yazdÄ±. Tabitha Willett, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ iptal ettiÄŸini, evini ve geleceÄŸini kaybettiÄŸini de belirterek "Ama Ã¶ÄŸrendim ki ne olursa olsun her ÅŸeyin aslÄ±nda dÃ¼zeleceÄŸini ve daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim" diye yazdÄ±.



'OLUP BÄ°TEN HER ÅžEYÄ°N BÄ°R NEDENÄ° VAR' Her ÅŸeyin bir nedenle olduÄŸunu da belirten Willett, iÃ§inde kendi mutluluÄŸunu yaratacak bir gÃ¼Ã§ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.Tabitha Willett, gece kulÃ¼pleri patronu olan eski niÅŸanlÄ±sÄ± Fraser Carruthers ile iliÅŸkisinden 18 aylÄ±k bir kÄ±z bebek annesi olmuÅŸtu. Ã‡ift, 2020 yÄ±lÄ± iÃ§inde evlenmeyi planlÄ±yordu. Ancak tam evlilik aÅŸamasÄ±nda hatta Willett'in gelinliÄŸi bile hazÄ±rken iliÅŸkilerini bitirip ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.



2020'NÄ°N HAZÄ°RAN AYINDA EVLENECEKLERDÄ°Â O dÃ¶nemde verdiÄŸi bir rÃ¶portajda olup bitenin ardÄ±ndan yine de pozitif olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Willett, niÅŸanlÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden ayrÄ±lÄ±p kÄ±zÄ±yla yaÅŸayacaÄŸÄ± bir daireye taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Tabitha Willett ile eski niÅŸanlÄ±sÄ± Fraser Carruthers, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Miami'de niÅŸanlandÄ±. AslÄ±nda planlarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenmekti. Fakat koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle dÃ¼ÄŸÃ¼nleri Ã¶nce ertelendi. Sonra da Ã§ift ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.





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