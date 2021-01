DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iptal edilmiÅŸti, hiÃ§ giyemediÄŸi gelinliÄŸini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

ÖĞRETİCİ BİR YIL OLDU İşte bunlardan biri de 29 yaşındaki TV yıldızı. Kendi sosyal medya sayfasından da duyurduğuna göre genç yıldızın düğünü iptal oldu, evini kaybetti, geleceğini kaybetti. Yine kendi deyimiyle bütün bu yaşadıkları çok değerliydi çünkü ona kalp kırıklığının üstesinden nasıl gelebileceğini öğretti.



DÜĞÜN ÖNCE ERTELENDİ, SONRA İPTAL EDİLDİ Kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea adlı diziyle adını duyuran İngiliz yıldız Tabitha Willett, önce ertelenen sonra da iptal edilen düğününde giyemediği gelinliğini ilk kez sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tabitha Willett için her şey yolunda gitseydi, bu gelinlik provası sırasında çekilen bu görüntüler de Made In Chelsea adlı reality şov kapsamında ekrana da gelecekti.



'İÇİMDEKİ GÜCÜN FARKINA VARDIM' Willett, bu görüntüleri uzun bir mesaj eşliğinde paylaştı. Mesajına "2020 en değerli yıldı. Geçtiğimiz 12 ay içinde asla tahmin edemeyeceğim kadar şey öğrendim. Açıkça görülüyor ki herkesin hayatını etkileyen bir küresel salgın vardı, ama benim için bundan fazlası oldu. Hayatın öngörülemez gelişmeleri ile ilgili çok şey öğrendim. Ebeveyn olmayı öğrendim, bekar bir ebeveyn olmayı öğrendim, kayıpla ve kalp kırıklığıyla başa çıkmayı öğrendim. İçimde ne kadar büyük bir güç ve direnç olduğunu öğrendim" diye devam etti.



'HER ŞEY DÜZELİYOR VE DAHA GÜZEL OLUYOR' Sosyal medya sayfasında düğünü için denediği bir başka gelinlik modeline de yer veren Willett, geçmişte 10 yıl boyunca anti depresan kullanmak zorunda kaldığını hatırlatarak "Kendimi şaşırtmayı ve mutlu olmayı öğrendim" diye yazdı. Tabitha Willett, düğününü iptal ettiğini, evini ve geleceğini kaybettiğini de belirterek "Ama öğrendim ki ne olursa olsun her şeyin aslında düzeleceğini ve daha iyi olacağını öğrendim" diye yazdı.



'OLUP BİTEN HER ŞEYİN BİR NEDENİ VAR' Her şeyin bir nedenle olduğunu da belirten Willett, içinde kendi mutluluğunu yaratacak bir güç olduğunu öğrendiğini de satırlarına ekledi.Tabitha Willett, gece kulüpleri patronu olan eski nişanlısı Fraser Carruthers ile ilişkisinden 18 aylık bir kız bebek annesi olmuştu. Çift, 2020 yılı içinde evlenmeyi planlıyordu. Ancak tam evlilik aşamasında hatta Willett'in gelinliği bile hazırken ilişkilerini bitirip ayrılık kararı aldı.



2020'NİN HAZİRAN AYINDA EVLENECEKLERDİ O dönemde verdiği bir röportajda olup bitenin ardından yine de pozitif olmaya çalıştığını anlatan Willett, nişanlısıyla yaşadığı evden ayrılıp kızıyla yaşayacağı bir daireye taşınacağını belirtmişti. Tabitha Willett ile eski nişanlısı Fraser Carruthers, 2019 yılının kasım ayında Miami'de nişanlandı. Aslında planları geçen yılın haziran ayında gösterişli bir törenle evlenmekti. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünleri önce ertelendi. Sonra da çift ayrılık kararı aldı.