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İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış!

Güncelleme Tarihi:

#Barbra Streisand#James Brolin#Hollywood
İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 17:01

Sinema dünyasının emektarlarından James Brolin, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi müzik ve sinema dünyasının yıldızlarından olan karısı Barbra Streisand ile çeyrek aslı geçen mutlu evliliğinin sırrını anlamıştı.

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Konuk olduğu programda konuşan Brolin, "Her işimizi yatakta yapıyoruz, geç saatlere kadar uyuyoruz" diyerek şakacı bir yaklaşım sergilemişti.

İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış

GÜL BAHÇESİNDE YAŞIYORLARMIŞ
Şimdi de sıra karısı Barbra Streisand'a geldi.

82 yaşındaki Streisand, kocasıyla birlikte yaşadığı 16 buçuk milyon dolarlık evinin en güzel köşelerini sosyal medya sayfasından gözler önüne serdi.

Malibu'da bulunun ve görünüşe göre bu yılın başındaki yangından da kurtulan evi 2009 yılında satın aldı çift.

Okyanus manzarası bulunan bu güzel evin bahçesi ise kelimenin tam anlamıyla bir gül cenneti.

İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış

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GÜLLERİNE 'BEBEKLERİM' DİYOR
Ünlü çiftin bahçesinde tam 100 tane gül çalısı bulunuyor. Barbra Streisand da bunlara "Bebeklerim" diye sesleniyor.

Tabii ki çiftin lüks evinin sunduğu olanaklar bununla sınırlı değil. Hem okyanus kıyısında hem kendine özel bir yüzme havuzu, bir tane daha küçük havuz ve bir de su değirmeni bulunan bir göleti var James Brolin ile Barbra Streisaand'ın.

Ünlü çiftin evi Malibu'nun tepelerinde yer alıyor.

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İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış

Barbra Streisand ve James Brolin'in evi Malibu'nun tepelerinde bulunuyor. Önünde de Pasifik Okyanusu'nun manzarası uzanıyor. 

İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış


BİR ARKADAŞ PARTİSİNDE TANIŞTILAR
Hemen hatırlatalım ki Barbra Streisand ile James Brolin ilk kez 1996 yılında bir ortak arkadaşlarının partisinde tanıştılar. O sırada ikisi de 50'l yaşlarındaydı.

Brolin'in anlattığına göre Streisand'ın o anda kendisine en çekici gelen yanı "açık sözlülüğüydü." Ve her şey bir anda oldu. Aniden aralarında bir bağlantı hissetti.

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Çift iki yıllık ilişkinin ardından 1998 yılında evlendi ve o zamandan bu yana da evliliklerini sürdürüyorlar.

İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış

BİRİNİN İKİNCİ, DİĞERİNİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
James Brolin ile Barbra Streisand 1 Temmuz 1998'de evlendiler. Ondan önce Streisand Elliot Gould ile bir evlilik yapmıştı... Bu evlilikten de Jason adında bir oğlu var.

James Brolin ise ilk evliliğini Jane Ageee ile ikincisini de Jan Smithers ile yaptı. Ünlü oyuncunun üç tane çocuğu bulunuyor.

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İşte yıllanmış ünlü çiftin mutlu aşk yuvası... Gül bahçesinde yaşıyorlarmış

'YAPTIĞIMIZ EN İYİ YATIRIMDI'
Barbra Streisand'ın kocası James Brolin, geçtiğimiz günlerde mutlu evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmişti. 

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Today adlı programa konuk olan ünlü oyuncu, orada Barbra Streisand ile çeyrek asrı geride bırakan mutlu evliliğinin sırrını anlattı. Tabii bunu biraz da şaka yollu yaptı.

James Brolin " Bugüne kadar yaptığımız en iyi yatırım yatağımızdı" dedi...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlış anlamayın... Biz ikimiz de tembeliz. Geç saatlere kadar uyumayı seviyoruz. Yataktayken telefonda bir sürü işimizi hallediyoruz, kağıt üzerindeki işlerimizi birbirimize yatakta okuyoruz."

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#Barbra Streisand#James Brolin#Hollywood

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