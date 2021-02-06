Lüks eviyle vedalaşmaya karar verdi: İstediği fiyat tarihe geçti





REKOR FİYATA SATIŞA ÇIKARDI

Rocky ve Rambo serisiyle hayatı tamamın değişen 74 yaşındaki Stallone, Denzel Washington ve Magic Johnson'ın da yaşadığı semtte bulunan evini satışa çıkardı.

ONDAN PAHALI SADECE BİR TANE MÜLK VAR

Çok geniş bir arazi içinde yer alan, ünlü tasarımcıların dekorasyonuna imza attığı malikane için istenen fiyat 110 milyon dolar. Bu özelliği ile de Stallone'nin malikanesi, aynı bölgede yer alan ve 160 milyon dolara satışa çıkarılan Villa Frenze'nin ardından en pahalı ikinci mülk olma unvanını elde etti.

BROSNAN'IN EVİNDEN DAHA ÇOK PAHALI

Geçtiğimiz yılın son aylarında bir başka ünlü oyuncu, Prierce Brosnan da Malibu'daki evini 100 milyon dolara satışa çıkarmıştı. O dönemde evini en yüksek fiyata satışa sunan ünlü olarak anılan Brosnan, bu yeni girişimin ardından bu özelliğini de Stallone'ye kaptırmış oldu.

EMLAK ŞİRKETİNİN ORTAKLARI PARIS HİLTON'IN BABASI, KARDEŞİ VE YENGESİ

Sylvester Stallone'nin 110 milyon dolara satışa çıkarılan malikanesiyle ilgili bir başka dikkat çeken ayrıntı ise aracı şirketin, Paris Hilton'ın babası Rick ve erkek kardeşi Barron Hilton ile eşi Tessa'ya ait olması. Hilton ailesinin ortağı ise Jeff Hyland. Stallone'nin satışa sunulan malikanesinin en önemli özelliği, sakinlerine, Beverly Hills gibi hemen herkesin merek altına alındıı bir bölgede istedikleri gizliliği sunması. Uzun bir araba yolunun sonunda ulaşılan malikane, Akdeniz tarzında inşa edildi.

LÜKS YAŞAM İÇİN HER TÜRLÜ AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ

Geniş arazi içindeki mülkün ana yapısının yanı sıra bir de iki katlı konuk evi bulunuyor. Ana binada altı tane yatak odası var. Bunlardan üç tanesinin kendisine ait, geniş banyoları da bulunuyor. Ana yatak odası ise kendine ait bir sauna ve buhar odasına sahip. Bu ana yapıda toplam 9 tane banyo var. Özel sinema odası, spor salonu, hava filtreleme sistemine sahip tütün ürünleri içme odası da evin sakinlerine sunduğu olanaklar arasında. Stallone'nin satışa sunduğu mülkün bahçesinde bir sonsuzluk havuzu, spa ve çok geniş yeşil alanlar bulunuyor. Buna ek olarak sekiz arabanın sığabileceği büyüklükte bir garaj ve özel bir sanat stüdyosu da Sylvester Stallone'nin satılan malikanesinde yer alıyor.

BİR SAHİL EVİ ALMIŞLARDI

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin, geçen yılın son ayında Florida, Palm Beach'te bir sahil evi satın almıştı. Kendine ait bir rıhtımı bulunan ev için çift, 35.4 milyon dolar ödemişti. Mülkün konuk evi ise iki katlı ve mutfağı ise ünlü tasarımcı Richard Landry'nin imzasını taşıyor. Bunun yarı sıra lüks döşenmiş, manzaralı bir oturma odası da var.