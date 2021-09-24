Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

#Begüm Kardeş#Suzan Kardeş#Fatih Varbil
Suzan Kardeşin kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş, önceki akşam Fatih Varbil ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe Türkan Şoray, Demet Akbağ ve Oktay Kaynarca olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

İstanbul’da düzenlenen düğünün adresi Kadıköy oldu. Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları başta olmak üzere Suzan Kardeş’in sanat camiasından dostları da geceye renk kattı.

Yıldızlar geçidinin yaşandığı düğünde Türkan Şoray, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik, Kubat ve eşi, Emel Müftüoğlu, Erkan Can ve eşi, Birce Akalay ve ailesi, Onur Akın ve eşi, Soner Olgun ve eşi, Serkan Çağrı ve eşi, Birol Güven ve eşi Burcu Güven, Fırat Parlak ve eşi Burcu Kara, Güven Kıraç, İlker Ayrık ve eşi, Hüseyin Turan, Tolga Sağ ve kız kardeşi Aslı Sağ, Özlem Türkad ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Gülçin Özünal, Tümay Özokur, Dr. Alp Sirman, Hacı Ali Konuk, Klinik Psikolog Ayşe Kayhan, Tamer Türker ve eşi, Yusuf Salkano ve eşi gibi birçok seçkin isim gecede yer alanlar arasındaydı. Düğüne katılamayan Müge Anlı da çiçeğini ve hediyesini gönderen isimlerdendi.

Suzan Kardeşin kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Haberin Devamı

Oldukça eğlenceli geçen düğünde kokteylin ardından konuklarına Balkan eğlencesi düzenleyen Suzan Kardeş, kızı Begüm Kardeş’in mutlu gününde konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestrası ile coşkulu performanslar sunan Suzan Kardeş, sahnesini yıllar boyunca birlikte ortak projelerde yer aldığı sanatçı dostlarıyla paylaştı.

Sanatçı arkadaşlarıyla sahnede çok keyifli dakikalara imza atan Suzan Kardeş, davetlilerin ilgi odağı oldu. Sahneye çıkan ünlü sanatçılar, Begüm Kardeş ve Fatih Varbil’in mutlu gününde eğlenceyi zirveye taşıdı.

Suzan Kardeşin kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray'ın mekana girişi ayakta alkışlandı. Bu özel gecede duygularını dile getiren Şoray; 'Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı benim de kızım sayılır. Çok mutlu olduğum bir geceydi. Onun mutluluğunu paylaşmak beni çok mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.

Suzan Kardeşin kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Eğlenceli anların yaşandığı gecede coşku bir an olsun düşmedi.

Suzan Kardeşin kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

Mikrofonu eline alan Demet Akbağ konuklarla birlikte şarkı söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Begüm Kardeş#Suzan Kardeş#Fatih Varbil