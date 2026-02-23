'Tutumlu' prenses yaptı yine yapacağını... Kaç yıllık eskilerini giyiyor, kimse gözünü ondan alamıyor

Haberin Devamı

Kraliyet ailesi son günlerde Charles’ın erkek kardeşi ve William'ın da amcası olan eski Prens Andrew'un Jeffrey Epstein’le bağlantıları ve son olarak da perşembe günü tutuklanmasından bu yana zor zamanlar geçiriyor.

Aileye yüz yıllardır görülmeyen büyük bir utanç yaşatan Andrew’un yarattığı skandalın ardından ilk kez karı koca birlikte bir etkinliğe katılan Kate ve William çifti bir kez daha ailenin modern ve halkla yakın duran yüzleri olarak görev başındaydı.

Haberin Devamı

William etkinliğe giderken ayak üstü verdiği kısa röportajda yaşananlara kısaca değindi ve üzerindeki baskının ağırlığını da saklamaya gerek duymadan “Sakin değilim, sakin kalmak zor” deyiverdi…

Onu da, ailenin geri kalanını da en iyi şekilde temsil etmeye çalışan güzel karısı Kate Middleton her zamanki gibi şıklığı ve sıcak tavırlarıyla BAFTA gecesinin yıldızı olmayı başardı.

Giydiği birbirinden güzel gece elbiselerini ufak tefek değişikliklerle hatta kimi zaman değişiklik bile yapmadan tekrar tekrar giymesiyle ünlenen ve bu yüzden de adı “tutumlu” prenses çıkan Kate yine aynı şeyi yaptı.

Kansere yakalanan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren Galler Prensesi, dün akşam 2023'ten bu yana ilk kez İngiliz Akademi Film Ödülleri'ne katılarak kırmızı halıda pembe bir Gucci elbise ile yürüdü.

Haberin Devamı

Tül elbisesini gümüş damla küpeler ve bir bileklik ile tamamladı.

Kate daha önce bu şık elbiseyi 2019'da 100 Kadın Finans Derneği'nin hayırseverlik girişimleri için düzenlenen bir gala yemeğinde giymişti.

Prenses, eşi Prens William'ın yanında yürürken neşeli görünüyordu; Prens William ise başını öne eğmişti. 43 yaşındaki Galler Prensi William da karısıyla uyumlu bir şekilde Giorgio Armani bordo kadife bir ceket seçmişti.

Prens William 2010 yılından beri kraliyet ailesi adına İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi başkanı olarak görev yapıyor. Bu yüzden de William ve Kate çifti yıllar içinde İngiliz Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödül törenlerinde ev sahibi gibi görev yapıyorlar.

Haberin Devamı

Kate Middleton bu tür önemli davetlerde bile eski giysilerini giymekten çekinmiyor. Prenses daha önce de bu konuda çağrı yapmış; konuklardan "sürdürülebilir giyinmeleri" istenen 2020 yılında da aynı tarzı tekrarlamıştı. Bu da kiralama, vintage bir elbise seçme, sürdürülebilir bir marka tercih etme veya zaten sahip oldukları bir şeyi tekrar giyme anlamına geliyordu.

Kate Middleton o sene de sonuncu yolu izleyerek, daha önce 2012'de giydiği beyaz ve altın rengi Alexander McQueen elbisesini seçmişti ve bu görünümü büyük ses getirmişti.