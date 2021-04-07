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Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Survivor'dan elendi müjdeyi verdi! Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

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Survivor'dan elendi müjdeyi verdi! Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor. Ünlü oyuncu Öykü Çelik, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi İsmail Berhan'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Öykü Çelik yapılan son konseyde adaya veda etmişti. Yaklaşık üç aydır Domonik'te olan Çelik, elendikten sonra Türkiye'ye döndü.

Uzun zamandır sevdiklerinden ayrı kalan ünlü oyuncu ailesi ve sevgilisiyle hasret giderdi. Yaklaşık iki yıldır İsmail Berhan ile aşk yaşayan Öykü Çelik sevgilisinin sürpriz evlilik teklifi karşısında şoke oldu. Teklife 'evet' yanıtını veren güzel oyuncu bu özel anın fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift vaka sayıları düştükten sonra nikah masasına oturacak.

Survivordan elendi müjdeyi verdi Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Öykü Çelik'in mutlu gününe arkadaşları da ortak oldu. Çifti tebrik eden dostları iyi dileklerde bulundular.

Survivordan elendi müjdeyi verdi Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

Sevgilisi Öykü Çelik'i Survivor'a dostlarıyla birlikte uğurlamıştı...

Survivor' da adaya veda eden isim belli olduElemeye kalan Çağrı, Öykü, Aleyna, Aleyna Çalışkan ve Hanzade arasında adaya veda eden isim ünlüler takımından Öykü oldu.
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