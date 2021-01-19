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Haber Giriş: 19.01.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Survivor'da Sergen rüzgarı! Acun Ilıcalı şoke oldu...

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Survivor'da Sergen rüzgarı! Acun Ilıcalı şoke oldu...
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Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 4 yarışmacının daha katıldığı Survivor'da Sergen performansıyla geceye damga vurdu.

'Survivor 2021'de ödül oyunu heyecanı yaşanırken, gönüllüler ve ünlüler takımına yedekten gelen  yarışmacılar dahil oldu.

Yeni bölümde Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesi Sergen, Baran, Bahar ve Duygu'yu duyurdu. Sergen ve Bahar Ünlüler takımına Duygu ve Baran ise Gönüllüler takımında yer aldı.

Survivorda Sergen rüzgarı Acun Ilıcalı şoke oldu...

YARIŞMAYA DAMGA VURDU
Ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşayan Ünlüler ve Gönüllüler'de bir isim öne çıktı. O isim adaya yeni gelen Sergen oldu. Performansıyla gözleri dolduran Sergen, Acun Ilıcalı'dan övgü aldı.

İlk gününde performansıyla dikkat çeken Sergen, Survivor 2021'nin en hızlı yarışmacılarından biri olan Steven ile yarıştı. Steven'ın önde geldiği yarışmada atış oyunlarında Sergen öne geçti ve kazandı.

Survivorda Sergen rüzgarı Acun Ilıcalı şoke oldu...

Survivor tarihine geçtiğini duyuran Ilıcalı, "İnanın gördüğüm bir olay değil" diyerek yaşadığı şoku aktardı. Öte yandan Sergen, performans oyununda da birinci oldu.

 

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