Survivor’da Sercan ve Nisa arasında neler oluyor? Survivor yeni bölüm fragmanında şoke eden sözler

Survivor'da büyük finale doğru Sercan ve Nisa arasındaki gerilim bir kez daha ortaya çıktı. Survivor 114. Bölümde dokunulmazlığı kazanan ikinci isim olan Sercan, haftanın ikinci eleme adayı olarak Nisa’nın adını verdi.



Sercan'ın eleme adayı olarak ismini açıklamasından sonra konuşan Nisa, "Bu 8 yarışmacı arasında eleme potasına girmeyen tek kişi bendim. 4,5 aydan sonra bunu yaşadım ve mutlu oldum. Sercan'ın ilk fırsatta benim ismimi söyleyeceğini biliyordum. İntikam için yaptı diye düşünüyorum. Evrim ile de bu potaya girdiğim için mutluyum" dedi.

Konseyde yaşanan Sercan-Nisa gerilimi yeni bölüm fragmanına da damga vurdu. Survivor 115. Bölüm fragmanının detayları bugün belli olacak.



“PEŞİNDEN KOŞAN BEN OLMADIM”



Konsey ardından arkadaşlarıyla konuşurken; "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" açıklamasında bulunan Sercan, Nisa’nın intikam açıklamasını konseye de taşıyor ve beklenmedik bir yanıt veriyor. "Son konseyde isim veren ben oldum ancak beklenmedik yanıtla karşılaştım. Keşke olaylar kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve duruşum var. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Ama asla peşinden koşan ben olmadım" sözleriyle şoke etkisi yaratan Sercan’a Nisa’nın nasıl bir yanıt vereceği yeni bölümde netleşecek.



SERCAN VE NİSA ARASINDA NELER OLUYOR?



Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri çok konuşulmuştu. Nisa’ya olan ilgisini belli eden Sercan, Nisa’ya üstü kapalı da olsa açılmıştı.



"İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade eden Sercan’ın aldığı yanıt uzun süre konuşulmuştu. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.





Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış, Sercan Nisan’a “Ben bugüne kadar seni korumaktan başka ne yaptım.” Sözleri sosyal medyaya da damga vurmuştu.