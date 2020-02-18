Survivor'da duygusal anlar... Ceyhun Uzun kazandığı oyunu kızına adadı

Survivor 2020 ikinci bölümde duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan ve Survivor'ın en yaşlı yarışmacısı olan Ceyhun Uzun, dört sene önce kızını kanserden dolayı kaybetmişti. Bugün ise Survivor Ceyhun, kritik bir oyunda Sercan Yıldırım ile ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Ceyhun'un galibiyetini kaybettiği kızına adaması yarışmacıları ve izleyenleri duygulandırdı.