MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSurvivor'da duygusal anlar... Ceyhun Uzun kazandığı oyunu kızına adadı
GeriMagazin Survivor'da duygusal anlar... Ceyhun Uzun kazandığı oyunu kızına adadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Survivor'da duygusal anlar... Ceyhun Uzun kazandığı oyunu kızına adadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Survivor 2020'nin ikinci bölümünde, ödül oyununda parkura çıkan Ceyhun oyunu kazanınca galibiyetini kaybettiği kızına adadı. Ceyhun'un bu hareketinden sonra adada duygu dolu anlar yaşandı.

Survivor 2020 ikinci bölümde duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan ve Survivor'ın en yaşlı yarışmacısı olan Ceyhun Uzun, dört sene önce kızını kanserden dolayı kaybetmişti. Bugün ise Survivor Ceyhun, kritik bir oyunda Sercan Yıldırım ile ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan Ceyhun'un galibiyetini kaybettiği kızına adaması yarışmacıları ve izleyenleri duygulandırdı.

Survivor 2020’nin Gönüllüler Yarışmasında Milyonları Ağlatan Hayat HikayesiSurvivor 2020’nin Gönüllüler yarışmacılarından Ceyhun Uzun, ilk bölümde hayatını ve kızını kaybediş hikayesini anlattı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle