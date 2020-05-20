Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'in annesinden Demet Akalın'a sitem

Bu sene ünlüler ve gönüllüler formatıyla yayınlanan 'Survivor', 80'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Ödül oyununu kazanan takım; helikopterle gidip; önce zipline yapacak, ardından malikanede havuz partisine katılacaktı.

İki takım da ödül için ter dökerken, yarış bayrağa kaldı. Bayrak yarışı sonrası kazanan 10-9'luk skorla ünlüler oldu.

Bu duruma çok üzülen gönüllüler adeta yıkıldı, hatta Evrim Keklik gözyaşlarına boğuldu.

Sıkı bir 'Survivor' takipçisi olan Demet Akalın ise Evrim'e tepki gösterdi. Ödül oyununu izleyen şarkıcı, ağlayan Evrim'e, "Gitmeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol” dedi.

Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Akalın’a sitem etti.

Kalbi kırılan anne, “Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.

