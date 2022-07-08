Survivor sunucusu Murat Ceylan, All Star yarışmacısı Gizem Memiç ile görüntülendi

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'GİZEM'Lİ ARKADAŞLIK

“Survivor” sunucusu Murat Ceylan önceki gün Cihangir trafiğinde üstü açık Porsche’siyle görüntülendi.

Fotoğrafını çeken muhabirlere “Arabamı çok özlemişim!” diyen Ceylan’ın yanında, “Survivor” yarışmacılarından Gizem Memiç vardı.

Miss Turkey 2010’da Serenay Sarıkaya’yı geride bırakarak birinci olan Gizem Memiç, 2018 yılından bu yana Burak Mert ile evli. (Sayit DURMAZ)

KIZIYLA TANIŞTI

Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçen hafta Bodrum’da el ele poz vererek ilişkilerini ilan eden oyuncu Tuvana Türkay ile işadamı İzzet Antebi, önceki akşam Yeniköy’deki Mr. Gürkan’da yemekteydi.

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İkilinin yanında Antebi’nin Didem Sarı’yla evliliğinden olan kızı Mila da vardı. Tuvana Türkay yemek boyunca Mila ile yakından ilgilendi, onunla sık sık sohbet etti. Sevgililer gecenin sonunda birlikte poz vermek istemedi, mekândan ayrı ayrı çıktı. (Sayit DURMAZ)

KEDİM KAÇTI, AĞAÇTAN DÜŞTÜM

Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Beşiktaş’ta görüntülendi.

Oyuncu, kolundaki çiziklerin nedeni sorulunca yaşadığı talihsiz anları anlattı: “Kedimle parka çıkmıştım. Çantası açıldı, ağaca tırmandı. Peşinden ben de çıktım. Tam indirirken ayağım takıldı, ağaçtan düştüm. Bende ufak tefek çizikler oldu, şükür ki ona bir şey olmadı.” (Sayit DURMAZ)

KOCAELİ SAHNESİ

Derya Uluğ, önceki gün Kocaeli Çayırova Stadyumu’nda halk konseri verdi.

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Şarkıcının 2.5 saat süren performansını yaklaşık 17 bin kişi izledi.