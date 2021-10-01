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Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşk mı yaşıyor?

#İsmail Balaban#Survivor 2021#İlayda Şeker
Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşk mı yaşıyor

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın Gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Milli güreşçi İsmail Balaban, Survivor 2021'de ter dökmüş ve macerayı kupa ile kapattı.

Yarışmadaki performansı kadar özel hayatı ile de adından söz ettiren İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sonrası annesi ile yaptığı konuşma günlerce konuşuldu.

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Annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi üzerine zor günler geçiren İsmail Balaban, Türkiye'ye döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırdı.

Bir süredir gözlerden uzak olan İsmail Balaban'ın yalnızlığı bitti.

İddialara göre, Balaban, Gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkili, Antalya'da bir otelde birlikte görüntülendi.

Taraflar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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#İsmail Balaban#Survivor 2021#İlayda Şeker