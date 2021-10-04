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Survivor Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi evlendi

#Melisa Emirbayer#Sami Hamidi#Survivor
Survivor Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi evlendi

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi.

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Spor eğitmeni Sami Hamidi ile aşk yaşan survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer nikah masasına oturdu. Uzun zamandır birlikte olan ikili Kıbrıs'ta dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törenden renkli kareler paylaşıldı.

Düğünden bir anı sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.

Survivor Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi evlendi

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Önceki gün mutluluğa 'evet' diyen Melisa Emirbayer sosyal medya hesaplarından soyadı kısmına 'Hamidi'yi de ekledi.

Survivor Melisa Emirbayer ve Sami Hamidi evlendi

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Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Bir senaryoya alet edildim

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Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

 

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