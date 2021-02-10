Survivor'da dün akşam kim elendi? 9 Şubat İletişim oyunu kazananı ve SMS sıralamaları

Survivor kim elendi soruları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Survivor'da yapılan eleme oylaması sonrası adaya vedan eden isim belli oldu. Pazar akşamı baz alınarak belirlenen Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alarak elenen yarışmacı Baran oldu. Tv8 ekranlarında yeni sezon macerasına devam eden Survivor'ın salı akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde, ünlüler takımında SMS birincisi olan İlayda Öykü'yü eleme potasına gönderirken, gönüllülerin birincisi olan Poyraz ise Baran'ın ismini söyledi. Öte yandan nefes kesen iletişim oyunun sonunda ise gözyaşları yine sel oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın eleme adayları Öykü, Doğan, Hanzade ve Baran oldu.

Yapılan SMS oylamasına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan ismin Baran olduğunu duyurdu. Survivor'a veda eden Baran duygularına hakim olmakta güçlük çekti.

Veda konuşması yapan Baran, imada bulunarak insanların sahtekar olabildiğini öğrendiğini söyledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası her iki takımdan da birer aday potaya girdi. Cumartesi günü ilk eleme adayı Doğan olurken, pazar akşamı potaya Hanzade girdi. Salı günü ise Öykü ve Baran eleme adayları seçildi.

Böylece bu hafta iki eleme adayı ünlülerden iki eleme adayı da gönüllüler takımından seçildi. Eleme mücadelesi de 4 isim arasında yaşandı.

SURVİVOR 5. HAFTA SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI

Survivor'ın 5. hafta SMS sıralaması oylama sonrası belli oldu. SMS birincisi gönüllülerde Poyraz olurken, ünlülerde İlayda oldu. İlayda'nın SMS birincisi olması Acun Ilıcalı dahil konseydeki yarışmacıları da şaşırttı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan Survivor iletişim oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı. Yarışmacılar oyun sırasında, parkurun başında bir küpü çevirerek ardından da dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı.

Nefes kesen oyunda Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı alınca böylece kazanan 10'a7 skorla ünlüler oldu. Ünlüler takımı yakınlarından gelen mesajla duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Baran Köse, Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Survivor’a katılım sağladığını belirten Baran Köse, hırs ve mücadeleci ruha sahip yarışmacılar arasında yer alıyor.