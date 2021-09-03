Survivor eski yarışmacısı Merve Aydın’ın annesi hayatını kaybetti! Merve Aydın kimdir?

Survivor tarihinin başarılı yarışmacılarından biri olan Merve Aydın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda annesi için dua istemişti. Daha sonra vefat haberini duyuran Merve Aydın, ‘Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir’ açıklamasını yaptı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.

800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

En lezzetli yemek tarifleri burada