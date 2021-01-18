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Haber Giriş: 18.01.2021 - 08:06 | Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu

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Survivor eleme adayı kim oldu
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Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Gecede eleme adayı olan isimlerden biri belli oldu. Yeni bölüm fragmanında da Dora ile Sancakay arasındaki ipler iyice geriliyor. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

Survivor Türkiye'de iki takım 2. dokunulmazlık oyunu için parkura çıkmadan önce de ilginç anlar yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacıları kamp alanlarında uyurken barakalarında davetsiz bir misafir vardı.

Yarışmacılar uyurken, kamp alanına giren bir fare kameralara yansıdı. Yarışmacılardan birçoğu farenin varlığını fark etmeden uyumaya devam etti.

Survivor eleme adayı kim oldu

Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümünde dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı parkurda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

Gönüllülerde oyunun kaybedilmesi ile birlikte moraller bozuldu. Poyraz mağlubiyeti 'Aldığımız en ağır yenilgilerden biriydi. Bu dokunulmazlığa çok ihtiyacımız vardı." şeklinde yorumladı.

Survivor eleme adayı kim oldu

Merakla beklenen eleme Dora, Sancakay ve Hanzade arasında yaşandı. Ve yapılan oylama sonucunda eleme adayı Sancakay oldu.

Sancakay yaptığı açıklamada, "Benim için de sürpriz oldu. Tahminlerim vardı ama bir bildikleri var ki yazıyorlar, bir şey söylemek istemiyorum. Neden beni yazdıklarını dinlemek isterim açıkçası." ifadelerini kullandı.

Survivor eleme adayı kim oldu

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yarışmadan hemen sonra yayınlandı. Yeni bölümde her iki takıma da 2 yedek oyuncu katılacak.

Öte yandan Dora ile Sancakay arasındaki ipler iyice geriliyor. Tansiyonun yükseldiği saniyelerde Sancakay, Dora'nın üzerine yürüyor.

Survivor eleme adayı kim oldu

İPLER GERİLDİ
Sancakay'ın Dora'ya 'Bana bağıramazsın. Bana annem, babam bağırmıyor.' dediği sıralarda Dora kendisini 'Bağırmadım' sözleriyle savunuyor.

 

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