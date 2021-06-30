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GeriMagazin Survivor bitti tatil başladı... Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’de
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Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Survivor bitti tatil başladı... Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’de

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Survivor bitti tatil başladı... Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’de

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik’te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de aldı.

Altunkaya ile önceki gün plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında objektife takılan Ilıcalı’ya yakın dostları da eşlik etti.

Survivor bitti tatil başladı... Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’de

Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı.

Survivor bitti tatil başladı... Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme’de



 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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