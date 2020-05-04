Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 sezonunun yarışmacılarından biri olarak tanındı. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Ardahan'ın biyografisi

1987 yılında Adana'da dünyaya gelen Sadık Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Askerlik yaptıktan sonra yurt dışına çıkmaya karar veren Ardahan, önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte tekrar sporla ilgilenmeye başladı. Dubai deneyimi ardından Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."