Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Survivor All Star'ın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

#Nisa Bölükbaşı#Rıza Kocaoğlu#Melisa Döngel
Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

YARIŞMA SORULARINA YANIT YOK

Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şampiyonluğu büyük tartışmalara neden olan Bölükbaşı kupasıyla görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

Biri küsmüş, öteki engellemiş, diğeri...Biri küsmüş, öteki engellemiş, diğeri...Haberi görüntüle

Survivor 2022 All Star’da şampiyonluğu tartışmalara yol açan Nisa Bölükbaşı kupasını yanından ayırmıyor! Bölükbaşı önceki gün yarışmaya katılmadan önce kedilerini emanet ettiği arkadaşının Nişantaşı’ndaki evinden çıkarken görüntülendi. Bölükbaşı “Kedilerime kavuştum ancak birkaç gün daha işlerim olduğu için henüz onları alamadım” dedi.

Gözden Kaçmasın

Acun Ilıcalı SMS sıralamasını paylaştıAcun Ilıcalı SMS sıralamasını paylaştı! Haberi görüntüle

Elinde taşıdığı şampiyonluk kupasıyla ilgi odağı olan Bölükbaşı, acelesi olduğunu söyleyerek yarışmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Nisa Bölükbaşı ardından kendisini almaya gelen aracın bagajına kupasını itinayla yerleştirdikten sonra oradan ayrıldı.  (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

ANNESİYLE TANIŞTIRACAK

Rıza Kocaoğlu önceki akşam oyuncu sevgilisi Selin Işık ile Cihangir’deki evine giderken görüntülendi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Erkan Kolçak Köstendil’in yönetmenliğini üstlendiği “Tamirhane” filminde rol alan ünlü oyuncu, “Çekimler ağustosta başlıyor. Önce iş sonra birlikte bir tatil yapacağız. Annemi görmeye gideceğiz. Selin’i annemle tanıştıracağım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

SADECE ARAKADAŞIZ

Fırat Çelik önceki akşam Cihangir 22 adlı mekanda bir kız arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu “Sohbet ediyoruz, sadece arkadaşız, bir yanlışlık olmasın” diyerek muhabirleri uyardı. (Sayit DURMAZ)

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in rap’çi Çakal’la yakınlaştığı iddia edildi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

TV100 magazin’in haberine göre Döngel ve Çakal yaklaşık iki haftadır flört ediyor. Ünlü oyuncunun yakın çevresine Çakal için “Çok cool çocuk, çok hoşlanıyorum” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

ÇİMLERİN ÜZERİNDE

Çeşme’de tatil yapan Sergen Yalçın önceki gün Yuzu Beach’te görüntülendi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

49 yaşındaki teknik direktör denize girmek yerine bütün gün locasında dinlendi. Yalçın bir ara şezlongundan inip çimlerin üzerinde oturdu. (Deniz BOY) 

ARKADAŞ DA KALINABİLİR

Aslı Bekiroğlu önceki gün Arnavutköy’de köpeğini gezdirdi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Oyuncu, “Tatilden döndüm. Dostlarla keyifli geçti” dedi. Bekiroğlu’nun tatilde eski sevgilisi Can Koçkan’la barıştığı iddia edilmişti. Oyuncu, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Barışmadık, kendisi arkadaşım. Bir ilişki bittiği zaman kimse baltalamazsa arkadaş da kalınabilir.” (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

AİLE EĞLENCESİ

Eski futbolcu Emre Aşık önceki gün oğlu Eren ve yeğenleriyle Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Aşık, çocukları HupaLupa Aile Eğlence Merkezi’ne de götürdü. Eski futbolcu, “Her şey yolunda. Oğlum ve yeğenlerimle eğlenmeye geldik” dedi.

ABDÜLHEY'İN ORTADOĞU SERÜVENİ

Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey karakteriyle tanınan Kenan Çoban önce gün ailesiyle Metropol İstanbul’daydı.

Survivor All Starın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

Ünlü oyuncu, “3 film, 1 dizi, 1 reklam projem var. Bir filmin çekimleri ise yeni bitti. Ortadoğu’nun en çok izlenen yapımları arasında oldu. Filmdeki tek Türk oyuncu benim. Türkiye’de ne zaman vizyona girer bilemiyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nisa Bölükbaşı#Rıza Kocaoğlu#Melisa Döngel

BAKMADAN GEÇME!

Paspasla kovalanan balık: Akdeniz Zarganası…

Paspasla kovalanan balık: Akdeniz Zarganası…

#Akdeniz Zarganası
İşte bayramlık rotalar

İşte bayramlık rotalar

#Bayram
Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

Eşekle çalışmış! Kırkpınar'da Altın kemeri getiren oyunu...

#Cengizhan Şimşek

BAKMADAN GEÇME!

Paspasla kovalanan balık: Akdeniz Zarganası…

Paspasla kovalanan balık: Akdeniz Zarganası…

#Akdeniz Zarganası
İşte bayramlık rotalar

İşte bayramlık rotalar

#Bayram
Eşekle çalışmış Kırkpınarda Altın kemeri getiren oyunu...

Eşekle çalışmış! Kırkpınar'da Altın kemeri getiren oyunu...

#Cengizhan Şimşek