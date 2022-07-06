Survivor All Star'ın şampiyonu olmuştu... Nisa Bölükbaşı kupasıyla geziyor

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YARIŞMA SORULARINA YANIT YOK

Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şampiyonluğu büyük tartışmalara neden olan Bölükbaşı kupasıyla görüntülendi.

Survivor 2022 All Star’da şampiyonluğu tartışmalara yol açan Nisa Bölükbaşı kupasını yanından ayırmıyor! Bölükbaşı önceki gün yarışmaya katılmadan önce kedilerini emanet ettiği arkadaşının Nişantaşı’ndaki evinden çıkarken görüntülendi. Bölükbaşı “Kedilerime kavuştum ancak birkaç gün daha işlerim olduğu için henüz onları alamadım” dedi.

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Elinde taşıdığı şampiyonluk kupasıyla ilgi odağı olan Bölükbaşı, acelesi olduğunu söyleyerek yarışmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Nisa Bölükbaşı ardından kendisini almaya gelen aracın bagajına kupasını itinayla yerleştirdikten sonra oradan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

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ANNESİYLE TANIŞTIRACAK

Rıza Kocaoğlu önceki akşam oyuncu sevgilisi Selin Işık ile Cihangir’deki evine giderken görüntülendi.

Erkan Kolçak Köstendil’in yönetmenliğini üstlendiği “Tamirhane” filminde rol alan ünlü oyuncu, “Çekimler ağustosta başlıyor. Önce iş sonra birlikte bir tatil yapacağız. Annemi görmeye gideceğiz. Selin’i annemle tanıştıracağım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

SADECE ARAKADAŞIZ

Fırat Çelik önceki akşam Cihangir 22 adlı mekanda bir kız arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu “Sohbet ediyoruz, sadece arkadaşız, bir yanlışlık olmasın” diyerek muhabirleri uyardı. (Sayit DURMAZ)

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Ünlü oyuncu Melisa Döngel’in rap’çi Çakal’la yakınlaştığı iddia edildi.

TV100 magazin’in haberine göre Döngel ve Çakal yaklaşık iki haftadır flört ediyor. Ünlü oyuncunun yakın çevresine Çakal için “Çok cool çocuk, çok hoşlanıyorum” dediği öğrenildi.

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ÇİMLERİN ÜZERİNDE

Çeşme’de tatil yapan Sergen Yalçın önceki gün Yuzu Beach’te görüntülendi.

49 yaşındaki teknik direktör denize girmek yerine bütün gün locasında dinlendi. Yalçın bir ara şezlongundan inip çimlerin üzerinde oturdu. (Deniz BOY)

ARKADAŞ DA KALINABİLİR

Aslı Bekiroğlu önceki gün Arnavutköy’de köpeğini gezdirdi.

Oyuncu, “Tatilden döndüm. Dostlarla keyifli geçti” dedi. Bekiroğlu’nun tatilde eski sevgilisi Can Koçkan’la barıştığı iddia edilmişti. Oyuncu, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Barışmadık, kendisi arkadaşım. Bir ilişki bittiği zaman kimse baltalamazsa arkadaş da kalınabilir.” (Behlül AYDIN)

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AİLE EĞLENCESİ

Eski futbolcu Emre Aşık önceki gün oğlu Eren ve yeğenleriyle Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Aşık, çocukları HupaLupa Aile Eğlence Merkezi’ne de götürdü. Eski futbolcu, “Her şey yolunda. Oğlum ve yeğenlerimle eğlenmeye geldik” dedi.

ABDÜLHEY'İN ORTADOĞU SERÜVENİ

Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey karakteriyle tanınan Kenan Çoban önce gün ailesiyle Metropol İstanbul’daydı.

Ünlü oyuncu, “3 film, 1 dizi, 1 reklam projem var. Bir filmin çekimleri ise yeni bitti. Ortadoğu’nun en çok izlenen yapımları arasında oldu. Filmdeki tek Türk oyuncu benim. Türkiye’de ne zaman vizyona girer bilemiyorum” dedi.