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Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Survivor 2021'e veda eden ilk isim belli oldu

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Survivor 2021'e veda eden ilk isim belli oldu
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Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla başladı. İlk elenme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir isim adaya veda etti. SMS birincisi olan Poyraz potaya üçüncü olarak Reşat'ı gönderdi. Acun Ilıcalı adaya veda eden o ismi açıkladı...

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu 10'a 9 kazanan Ünlüler takımı konseye mutlu bir şekilde geldi. Fakat dün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında hüzün hakimdi ve aralarından bir yarışmacı adaya veda etti.

Survivor 2021e veda eden ilk isim belli oldu

Konseyde en çok oyu alan Poyraz oldu ve bir isim söyledi. Söylediği isim ise Reşat'tı. Böylece eleme Sena, Dora ve Reşat arasında gerçekleşti.
Survivor 2021e veda eden ilk isim belli oldu

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada adaya veda eden ismi duyurdu. Survivor 2021'de ilk elenen isim Sena oldu. Sene şu açıklamayı yaptı:
Survivor 2021e veda eden ilk isim belli oldu

Acun Bey öncelikle bana oy atan, destek olan herkese teşekkür ederim. Daha sonra sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Demek bundan sonrası benim için hayırlı değilmiş. Üzüldüm ama asla isyan etmem.
Survivor 2021e veda eden ilk isim belli oldu

Öte yandan Sena'nın elenmesiyle birlikte arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.


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